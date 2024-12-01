Президент України обговорив з верховною представницею ЄС потреби України в ППО

Володимир Зеленський зустрівся з Каєю Каллас для обговорення безпеки та ППО для України.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з верховною представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас, яка прибула до Києва з візитом у неділю. Під час зустрічі обговорили важливість надання Україні систем протиповітряної оборони для захисту від загроз.

Зеленський зазначив, що зосередив увагу на необхідності ППО для забезпечення безпеки та захисту життя в Україні.

«Розмова з новою верховною представницею із закордонних справ та безпекової політики ЄС Каєю Каллас. Перш за все – потреби в системах ППО для захисту життя в Україні. Координуємо наші зусилля заради потрібних спільних результатів», – зазначив Президент за підсумками бесіди.

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