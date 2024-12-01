Львів може запровадити новий дорожній знак

Мова йде про білий ромб на синьому фоні.

У Львівській міській раді ініціювали впровадження у місті нового дорожнього знаку — білого ромба на синьому фоні. йПро це повідомили на інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради.

Такий знак вже успішно застосовується у Франції, Литві та інших європейських країнах і позначає смуги для спільного використання транспортними засобами.

Смуги, позначені новим знаком, можуть використовувати:

автомобілі, у яких перебувають щонайменше два пасажири;

громадський транспорт, таксі, електромобілі.

Ініціативу планують розглянути як частину обговорення вдосконалення дорожньої інфраструктури міста.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.