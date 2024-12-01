Львів може запровадити новий дорожній знак

У Львівській міській раді ініціювали впровадження у місті нового дорожнього знаку — білого ромба на синьому фоні. йПро це повідомили на інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради.
Такий знак вже успішно застосовується у Франції, Литві та інших європейських країнах і позначає смуги для спільного використання транспортними засобами.
Смуги, позначені новим знаком, можуть використовувати:
Ініціативу планують розглянути як частину обговорення вдосконалення дорожньої інфраструктури міста.
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