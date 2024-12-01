Львов может ввести новый дорожный знак

Речь идет о белом ромбе на синем фоне.

Во Львовском городском совете инициировали внедрение в городе нового дорожного знака – белого ромба на синем фоне. Об этом сообщили на информационном портале депутатов Львовского городского совета.

Такой знак успешно применяется во Франции, Литве и других европейских странах и обозначает полосы для совместного использования транспортными средствами.

Полосы, отмеченные новым знаком, могут использовать:

автомобили, в которых находятся не менее двух пассажиров;

публичный транспорт, такси, электромобили.

Инициативу планируют рассмотреть как часть обсуждения усовершенствования дорожной инфраструктуры города.

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