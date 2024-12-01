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Украинцы подали более 1 миллиона заявок на 1000 гривен «еПоддержки» через Дию

15:46, 1 декабря 2024
«Дія» работает на максимальных оборотах, – Михаил Федоров.
Украинцы подали более 1 миллиона заявок на 1000 гривен «еПоддержки» через Дию
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С начала действия зимней программы «еПоддержка» за первые 5 часов украинцы подали более 1 миллиона заявок на получение 1000 гривен. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он поблагодарил граждан за активность и отметил, что подача заявления через приложение «Дія» занимает всего несколько минут.

«Вы крутые, спасибо, что выбираете Дию. Услуга летает, 2 минут и вы подали заявление на зимнюю еПоддержку», - добавил министр.

Федоров отметил, что программа продлится в течение трех месяцев, поэтому у всех есть достаточно времени для получения помощи. Если пользователи не видят услугу в «Дії», им следует обновить приложение.

Тем, кто получает пенсии и социальную помощь через «Укрпочту», заявку подавать не нужно - средства поступят автоматически. С 10 декабря возможность подать заявление через банки-партнеры будет доступна также для тех, кто не пользуется «Дією».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как получить 1000 грн через Дію и Укрпочту в рамках зимней еПоддержки:

Оформление онлайн

Подать заявку на получение помощи можно в приложении «Дія». Требуется:

  • в разделе «Сервисы» выбрать услугу «Национальный кэшбек», а в ней – «Зимняя поддержка», нажать кнопку «Начать»;
  • выбрать для кого предназначена выплата (для себя или ребенка);
  • если вы уже участник программы «Национальный кэшбек» и открыли специальный счет в банке - в приложении предложат выбрать существующий счет или открыть новую карточку;
  • направить заявление на получение выплаты, проверив правильность данных.

Как получить поддержку офлайн

Получить деньги можно через Укрпочту, но такая опция доступна не всем:

  • пенсионеры старше 60 лет, получающие выплаты через Укрпочту;
  • люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают пенсию по инвалидности или социальной помощи через Укрпочту;
  • люди с инвалидностью с детства 1 и 2 группы, получающие выплаты через Укрпочту;
  • люди, которые получают надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А через Укрпочту;
  • люди, получающие все виды пенсионных и социальных выплат через Укрпочту на территориях активных боевых действий.

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деньги Дия Михаил Федоров

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