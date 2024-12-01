Украинцы подали более 1 миллиона заявок на 1000 гривен «еПоддержки» через Дию

С начала действия зимней программы «еПоддержка» за первые 5 часов украинцы подали более 1 миллиона заявок на получение 1000 гривен. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он поблагодарил граждан за активность и отметил, что подача заявления через приложение «Дія» занимает всего несколько минут.
«Вы крутые, спасибо, что выбираете Дию. Услуга летает, 2 минут и вы подали заявление на зимнюю еПоддержку», - добавил министр.
Федоров отметил, что программа продлится в течение трех месяцев, поэтому у всех есть достаточно времени для получения помощи. Если пользователи не видят услугу в «Дії», им следует обновить приложение.
Тем, кто получает пенсии и социальную помощь через «Укрпочту», заявку подавать не нужно - средства поступят автоматически. С 10 декабря возможность подать заявление через банки-партнеры будет доступна также для тех, кто не пользуется «Дією».
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как получить 1000 грн через Дію и Укрпочту в рамках зимней еПоддержки:
Оформление онлайн
Подать заявку на получение помощи можно в приложении «Дія». Требуется:
Как получить поддержку офлайн
Получить деньги можно через Укрпочту, но такая опция доступна не всем:
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