В Черновцах теплокоммунэнерго пообещало в честь Черной пятницы две недели не подавать в суд за долги

В этом году предприятие в суд подало 2025 дел должников.

МКП «Черновцытеплокоммунэнерго» пообещало две недели не подавать в суд за долги. Такое предложение сделали в честь Черной пятницы.

«Мы честное коммунальное предприятие. Мы не можем предоставить скидку или подарить бесплатную гигакалорию тепла. Даже по случаю Черной пятницы. Но. Есть то, что мы можем.

Дарим Вам две недели, чтобы уплатить свой долг самостоятельно. В этот период обещаем не подавать в суд и не блокировать ваши счета», – отметили там.

В то же время потребителей призвали не ждать решения суда и добровольно погасить задолженность или обратиться за ее реструктуризацией.

Как указали в предприятии, в этом году в суд подали 2025 дел должников и все они были удовлетворены в пользу Теплокоммунэнерго.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.