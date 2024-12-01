Практика судів
  1. В Україні

В Чернівцях теплокомуненерго пообіцяло на честь Чорної п'ятниці два тижні не подавати в суд за борги

23:00, 1 грудня 2024
Цьогоріч підприємство до суду подало 2025 справ боржників.
В Чернівцях теплокомуненерго пообіцяло на честь Чорної п'ятниці два тижні не подавати в суд за борги
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

МКП «Чернівцітеплокомуненерго» пообіцяло два тижні не подавати в суд за борги. Таку пропозицію зробили на честь Чорної п'ятниці.

«Ми чесне комунальне підприємство. Ми не можемо дати знижку чи подарувати безкоштовну гігакалорію тепла. Навіть з нагоди Чорної пʼятниці. Але. Є те, що ми таки можемо.

Даруємо Вам два тижні, щоб сплатити свій борг самостійно. У цей період обіцяємо не подавати до суду і не блокувати ваші рахунки», - зазначили там.

Водночас споживачів закликали не чекати на рішення суду і добровільно погасити заборгованість або звернутися для її реструктуризації.

Як вказали у підприємстві, цьогоріч до суду подали 2025 справ боржників і їх всі було задоволено на користь Теплокомуненерго.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд борг

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінфін пропонує покращити зарплати в Держаудитслужбі, яка звітуватиме за прозорість використаних Україною коштів ЄС

Оскільки Держаудитслужба фактично є нині головним контролером коштів, які надходять від ЄС, пропонується виокремити посади, на які не поширюється законодавство про державну службу, і встановити оклади в окремому законі.

Віддалений доступ до програми документообігу суду – райсуд повідомив про несанкціоноване втручання

Районний суд повідомив, що представник ДП «ІСС» встановив на комп’ютер одного з суддів програму віддаленого доступу до програми документообігу суду, але не пояснив навіщо це зробив

Міноборони затвердило порядок погодження рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна

Головне управління земель оборони та фондів визначено органом, який погоджує рішення військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, а висновок про здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно оформлюється ТЦК за місцем відчуження майна.

Поліцейські розтрощили судову справу, десятки аркушів справи зникли – як поліція намагалася провести почеркознавчу експертизу

Внаслідок слідчих дій суд не міг розглянути справу.

Верховній Раді пропонують ввести конфіскацію автомобілів як додаткове адміністративне стягнення за порушення митних правил

Парламент доповнить Митний кодекс окремою нормою про те, що у разі вчинення порушень митних правил конфіскація як додаткове адміністративне стягнення може застосовуватись до авто, що використовувалися для переміщення чи приховування товарів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео