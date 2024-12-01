В Чернівцях теплокомуненерго пообіцяло на честь Чорної п'ятниці два тижні не подавати в суд за борги

Цьогоріч підприємство до суду подало 2025 справ боржників.

МКП «Чернівцітеплокомуненерго» пообіцяло два тижні не подавати в суд за борги. Таку пропозицію зробили на честь Чорної п'ятниці.

«Ми чесне комунальне підприємство. Ми не можемо дати знижку чи подарувати безкоштовну гігакалорію тепла. Навіть з нагоди Чорної пʼятниці. Але. Є те, що ми таки можемо.

Даруємо Вам два тижні, щоб сплатити свій борг самостійно. У цей період обіцяємо не подавати до суду і не блокувати ваші рахунки», - зазначили там.

Водночас споживачів закликали не чекати на рішення суду і добровільно погасити заборгованість або звернутися для її реструктуризації.

Як вказали у підприємстві, цьогоріч до суду подали 2025 справ боржників і їх всі було задоволено на користь Теплокомуненерго.

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