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Українці подали понад 1 мільйон заявок на 1000 гривень «єПідтримки» через Дію

15:46, 1 грудня 2024
«Дія» працює на максимальних обертах, – Михайло Федоров.
Українці подали понад 1 мільйон заявок на 1000 гривень «єПідтримки» через Дію
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Від початку дії зимової програми «єПідтримка» за перші 5 годин українці подали понад 1 мільйон заявок на отримання 1000 гривень. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він подякував громадянам за активність та зазначив, що подання заяви через застосунок «Дія» займає всього кілька хвилин.

«Ви круті, дякую, що обираєте Дію. Послуга літає, 2 хвилин і ви подали заяву на зимову єПідтримку», –додав міністр.

Федоров наголосив, що програма триватиме протягом трьох місяців, тож у всіх є достатньо часу для отримання допомоги. Якщо користувачі не бачать послугу в «Дії», їм слід оновити застосунок.

Тим, хто отримує пенсії та соціальну допомогу через «Укрпошту», заявку подавати не потрібно – кошти надійдуть автоматично. З 10 грудня можливість подати заяву через банки-партнери буде доступна також для тих, хто не користується «Дією».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як отримати 1000 грн через Дію та Укрпошту в рамках зимової єПідтримки:

Оформлення онлайн

Подати заявку на отримання допомоги можна у застосунку «Дія». Потрібно:

  • в розділі «Сервіси» обрати послугу «Національний кешбек», а в ній – «Зимова єПідтримка», натиснути кнопку «Розпочати»;
  • обрати для кого призначена виплата (для себе або дитини);
  • якщо ви вже є учасником програми «Національний кешбек» та відкрили спеціальний рахунок в банку - у застосунку запропонують обрати існуючий рахунок або відкрити нову картку;
  • надіслати заяву на отримання виплати, перевіривши правильність даних.

Як отримати підтримку офлайн

Отримати гроші також можна через Укрпошту, але така опція доступна не всім:

  • пенсіонери віком старше 60 років, які отримують виплати через Укрпошту;
  • люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через Укрпошту;
  • люди з інвалідністю з дитинства 1 та 2 групи, які отримують виплати через Укрпошту;
  • люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А через Укрпошту;
  • люди, які отримують усі види пенсійних та соціальних виплат через Укрпошту на територіях активних бойових дій.

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гроші Дія Михайло Федоров

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