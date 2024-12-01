Українці подали понад 1 мільйон заявок на 1000 гривень «єПідтримки» через Дію

Від початку дії зимової програми «єПідтримка» за перші 5 годин українці подали понад 1 мільйон заявок на отримання 1000 гривень. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він подякував громадянам за активність та зазначив, що подання заяви через застосунок «Дія» займає всього кілька хвилин.
«Ви круті, дякую, що обираєте Дію. Послуга літає, 2 хвилин і ви подали заяву на зимову єПідтримку», –додав міністр.
Федоров наголосив, що програма триватиме протягом трьох місяців, тож у всіх є достатньо часу для отримання допомоги. Якщо користувачі не бачать послугу в «Дії», їм слід оновити застосунок.
Тим, хто отримує пенсії та соціальну допомогу через «Укрпошту», заявку подавати не потрібно – кошти надійдуть автоматично. З 10 грудня можливість подати заяву через банки-партнери буде доступна також для тих, хто не користується «Дією».
Раніше «Судово-юридична газета» писала, як отримати 1000 грн через Дію та Укрпошту в рамках зимової єПідтримки:
Оформлення онлайн
Подати заявку на отримання допомоги можна у застосунку «Дія». Потрібно:
Як отримати підтримку офлайн
Отримати гроші також можна через Укрпошту, але така опція доступна не всім:
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