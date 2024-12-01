Президент Украины обсудил с верховной представительницей ЕС потребности Украины в ПВО

Владимир Зеленский встретился с Кайей Каллас для обсуждения безопасности и ПВО для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас, которая прибыла в Киев с визитом в воскресенье. Во время встречи обсудили важность предоставления Украине систем противовоздушной обороны для защиты от угроз.

Зеленский отметил, что сосредоточил внимание на необходимости ПВО для обеспечения безопасности и защиты жизни в Украине.

«Разговор с новой верховной представительницей по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кайей Каллас. Прежде всего - потребности в системах ПВО для защиты жизни в Украине. Координируем наши усилия ради нужных совместных результатов», - отметил Президент по итогам беседы.

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