Как проверить размер субсидии на отопительный сезон онлайн

Информацию о жилищной субсидии на отопительный период можно проверить в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, как узнать размер субсидии на отопительный сезон онлайн.

Там сообщили, что ПФУ перечислил размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Размер жилищной субсидии за октябрь исчислен с учетом услуги по отоплению жилого помещения с начала отопительного сезона – с 16 октября (16 дней).

Просмотреть всю информацию о начисленной субсидии (в частности, о размере и периоде) можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «Моя субсидия».

Если вы еще не успели подать документы на жилищную субсидию, сделать это можно любым удобным способом:

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

почтой в адрес территориального органа Фонда;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

В случае подачи документов в период до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям, начиная с 1 декабря – с месяца, в котором состоялось обращение.

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