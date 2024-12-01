Зеленский считает реальной идею частичного членства Украины в НАТО для защиты от российской агрессии

Обсуждение частичного членства Украины в НАТО продолжается в западных кругах больше года, но официальных предложений пока нет.

Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский предложил взять подконтрольные Украине территории «под зонтик НАТО» как попытку остановить «горячую фазу» войны с Россией. Об этом он сообщил в интервью для Sky News, цитирует издание BBC.

На вопрос о возможности принятия Украины в НАТО только на территории, которая сейчас контролируется Киевом, Зеленский ответил, что будет поддерживать такую идею, но только при условии, что членство в Альянсе будет предложено Украине в пределах ее международно признанных границ. Только тогда Украина сможет начать дипломатические усилия по возвращению временно оккупированных территорий.

Зеленский подчеркнул, что это предложение носит теоретический характер, и отметил, что НАТО еще не делало таких официальных предложений. По словам президента, признание лишь части Украины как суверенной территории через вступление в НАТО могло бы создать нежелательный прецедент и открыть путь к дальнейшим конфликтам.

Он также добавил, что прекращение огня без гарантий безопасности было бы слишком опасным, и только членство в НАТО может обеспечить необходимые гарантии для Украины.

Сейчас, по информации западных источников, обсуждение модели, предусматривающей членство в НАТО для разделенных территорий, продолжается уже больше года, но официальных предложений по этому вопросу еще не было.

Однако по информации BBC: «стоит также отметить, что до сих пор Путин не дал никаких признаков того, что он полностью отказался от своего желания покорить Украину. Идея о том, что он захочет позволить любой части Украины присоединиться к НАТО, пока немыслима».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский предполагает, что готов на прекращение огня в обмен на членство в НАТО, даже если Россия немедленно не вернет захваченную землю.

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