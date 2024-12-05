На Київщині чоловік намагався пронести на судове засідання наркотичну речовину, фото

Судові охоронці запобігли потраплянню наркотичної речовини до будівлі правосуддя.

Фото: sso.court.gov.ua

4 грудня до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області прийшов місцевий мешканець, який намагався потрапити на одне з судових засідань з наркотичною речовиною. Про це повідомила Служба судової охорони міста Київ та Київської області.

Зазначається, що здійснюючи заходи з охорони громадського порядку співробітники територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області, при поверхневому огляді речей чоловіка, виявили сильнодіючі медичні препарати без рецепту лікарів.

«Тому охоронці Феміди без вагань сповістили про знахідку до правоохоронних органів, а до прибуття слідчо-оперативної групи Національної поліції, попросили чоловіка затриматись», - поінформували у ССО.

Правоохоронці задокументували факт незаконного обігу медичних препаратів, склали необхідні процесуальні документи та доправили громадянина до райуправління поліції.

Фото: sso.court.gov.ua

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