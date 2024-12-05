ВРП звільнила у відставку шістьох суддів

Вища рада правосуддя звільнила кількох суддів за поданнями про відставку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

5 грудня 2024 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

Рада вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Зубчук Інну Володимирівну – з посади судді Житомирського районного суду Житомирської області;

Крупінську Світлану Степанівну – з посади судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;

Борисенко Ірину Іванівну – з посади судді Господарського суду міста Києва;

Барильську Аллу Петрівну – з посади судді Дніпровського апеляційного суду;

Акулова Євгена Миколайовича – з посади судді Кремінського районного суду Луганської області;

Єгупенка Владислава Вадимовича – з посади судді Харківського окружного адміністративного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.