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Оплата роботи в надурочний час — Держпраці нагадала нюанси

18:03, 5 грудня 2024
За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується у подвійному розмірі годинної ставки.
Оплата роботи в надурочний час — Держпраці нагадала нюанси
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Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці розповіло, як оплачувати роботу в надурочний час.

Зокрема, стаття 106 Кодексу законів про працю України передбачає, що за погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. За відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата в розмірі 100 відсотків тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, – за всі відпрацьовані надурочні години.

Також інспектори нагадали, що компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається. Крім цього, вони звернули увагу на недопущення мобінгу й дискримінації працівників із інвалідністю та ВІЛ/СНІД, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах і необхідність психосоціальної підтримки на робочих місцях.

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Держпраці

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