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В Україні оновили гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків – що зміниться

17:46, 5 грудня 2024
З 5 грудня 2024 року вступають в силу нові гігієнічні вимоги для агропродовольчих ринків.
В Україні оновили гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків – що зміниться
Фото з відкритих джерел
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З 5 грудня 2024 року набирає чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України, який затверджує нові Гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків. Це рішення було оголошено Головним управлінням Держпродспоживслужби.

Згідно з новими вимогами, на агропродовольчих ринках будуть діяти специфічні правила, що охоплюють:

  • загальні вимоги до території та приміщень;
  • вимоги до обладнання, інвентарю та торговельно-технологічного устаткування;
  • заходи боротьби з шкідниками;
  • правила гігієни персоналу, який працює з харчовими продуктами.

Також встановлені заборони на реалізацію:

  • харчових продуктів без підтвердження їхньої придатності через випробування в акредитованій лабораторії;
  • товарів з простроченими термінами придатності;
  • швидкопсувних продуктів без відповідного холодильного обладнання.

Крім того, агропродовольчі ринки повинні забезпечити роботу акредитованої державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Без цієї лабораторії робота ринку буде заборонена.

Операторам ринків закликають суворо дотримуватись вимог законодавства для забезпечення безпеки харчових продуктів і прозорості бізнесу.

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Мінагрополітики ринок

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