В Україні оновили гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків – що зміниться

З 5 грудня 2024 року набирає чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України, який затверджує нові Гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків. Це рішення було оголошено Головним управлінням Держпродспоживслужби.
Згідно з новими вимогами, на агропродовольчих ринках будуть діяти специфічні правила, що охоплюють:
Також встановлені заборони на реалізацію:
Крім того, агропродовольчі ринки повинні забезпечити роботу акредитованої державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Без цієї лабораторії робота ринку буде заборонена.
Операторам ринків закликають суворо дотримуватись вимог законодавства для забезпечення безпеки харчових продуктів і прозорості бізнесу.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.