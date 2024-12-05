В Україні оновили гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків – що зміниться

З 5 грудня 2024 року вступають в силу нові гігієнічні вимоги для агропродовольчих ринків.

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З 5 грудня 2024 року набирає чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України, який затверджує нові Гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків. Це рішення було оголошено Головним управлінням Держпродспоживслужби.

Згідно з новими вимогами, на агропродовольчих ринках будуть діяти специфічні правила, що охоплюють:

загальні вимоги до території та приміщень;

вимоги до обладнання, інвентарю та торговельно-технологічного устаткування;

заходи боротьби з шкідниками;

правила гігієни персоналу, який працює з харчовими продуктами.

Також встановлені заборони на реалізацію:

харчових продуктів без підтвердження їхньої придатності через випробування в акредитованій лабораторії;

товарів з простроченими термінами придатності;

швидкопсувних продуктів без відповідного холодильного обладнання.

Крім того, агропродовольчі ринки повинні забезпечити роботу акредитованої державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Без цієї лабораторії робота ринку буде заборонена.

Операторам ринків закликають суворо дотримуватись вимог законодавства для забезпечення безпеки харчових продуктів і прозорості бізнесу.

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