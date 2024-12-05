В Украине обновили гигиенические требования к агропродовольственным рынкам – что изменится

С 5 декабря 2024 года вступает в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, который утверждает новые Гигиенические требования к агропродовольственным рынкам. Это решение было объявлено Главным управлением Госпродпотребслужбы.
Согласно новым требованиям, на агропродовольственных рынках будут действовать специфические правила, охватывающие:
Также установлены запреты на реализацию:
Кроме того, агропродовольственные рынки должны обеспечить работу аккредитованной государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Без этой лаборатории работа рынка будет запрещена.
Операторам рынков призывают строго соблюдать требования законодательства для обеспечения безопасности пищевых продуктов и прозрачности бизнеса.
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