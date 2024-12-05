В Украине обновили гигиенические требования к агропродовольственным рынкам – что изменится

С 5 декабря 2024 года вступают в силу новые гигиенические требования для агропродовольственных рынков.

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С 5 декабря 2024 года вступает в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, который утверждает новые Гигиенические требования к агропродовольственным рынкам. Это решение было объявлено Главным управлением Госпродпотребслужбы.

Согласно новым требованиям, на агропродовольственных рынках будут действовать специфические правила, охватывающие:

общие требования к территории и помещениям;

требования к оборудованию, инвентарю и торгово-технологическому оборудованию;

меры борьбы с вредителями;

правила гигиены персонала, который работает с пищевыми продуктами.

Также установлены запреты на реализацию:

пищевых продуктов без подтверждения их пригодности через испытания в аккредитованной лаборатории;

товаров с просроченными сроками годности;

скоропортящихся продуктов без соответствующего холодильного оборудования.

Кроме того, агропродовольственные рынки должны обеспечить работу аккредитованной государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Без этой лаборатории работа рынка будет запрещена.

Операторам рынков призывают строго соблюдать требования законодательства для обеспечения безопасности пищевых продуктов и прозрачности бизнеса.

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