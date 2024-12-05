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В Украине обновили гигиенические требования к агропродовольственным рынкам – что изменится

17:46, 5 декабря 2024
С 5 декабря 2024 года вступают в силу новые гигиенические требования для агропродовольственных рынков.
В Украине обновили гигиенические требования к агропродовольственным рынкам – что изменится
Фото из открытых источников
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С 5 декабря 2024 года вступает в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, который утверждает новые Гигиенические требования к агропродовольственным рынкам. Это решение было объявлено Главным управлением Госпродпотребслужбы.

Согласно новым требованиям, на агропродовольственных рынках будут действовать специфические правила, охватывающие:

  • общие требования к территории и помещениям;
  • требования к оборудованию, инвентарю и торгово-технологическому оборудованию;
  • меры борьбы с вредителями;
  • правила гигиены персонала, который работает с пищевыми продуктами.

Также установлены запреты на реализацию:

  • пищевых продуктов без подтверждения их пригодности через испытания в аккредитованной лаборатории;
  • товаров с просроченными сроками годности;
  • скоропортящихся продуктов без соответствующего холодильного оборудования.

Кроме того, агропродовольственные рынки должны обеспечить работу аккредитованной государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Без этой лаборатории работа рынка будет запрещена.

Операторам рынков призывают строго соблюдать требования законодательства для обеспечения безопасности пищевых продуктов и прозрачности бизнеса.

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Минагрополитики рынок

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