Составы преступлений будут определяться не только Уголовным кодексом – Верховная Рада одобрила законопроекты об ответственности за международные преступления

До 30 лет лишения свободы или пожизненное, а единственное основание для освобождения от ответственности – помилование Президентом – Верховная Рада одобрила за основу отдельный закон о международных преступлениях, который будет действовать параллельно Уголовному кодексу.

Верховная Рада 5 декабря приняла за основу два законопроекта – об уголовной ответственности за международные преступления 11538 и соответственно о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс в связи с принятием Закона «Об уголовной ответственности за международные преступления» 11539.

В частности, если в УК определено, что основанием уголовной ответственности является совершение лицом общественно опасного деяния, которое содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного Уголовным кодексом, то депутаты в законопроекте 11539 предлагают, чтобы составы определялись не только в УК, а в целом – в «законодательством Украины об уголовной ответственности».

Как указывают депутаты, Украина ратифицировала Римский статут, в то же время Уголовный кодекс далеко не в полной мере согласовывается с соответствующими предписаниями Римского статута.

Без сроков давности

Следовательно, новый закон «Об уголовной ответственности за международные преступления» фактически будет выступать как специальный по общим предписаниям УК. Так, в отдельном законе будет:

определен перечень международных преступлений

установлено, что субъектом международного преступления может быть только физическое вменяемое лицо, которое до его совершения достигло 18-летнего возраста

предусмотрено, что Украина не признает никаких иммунитетов за лицами, совершившими предусмотренные этим законом международные преступления

установлена ​​система наказаний за международные преступления, к которой входят основные наказания исключительно в виде лишения свободы (на срок до 30 лет) и пожизненного лишения свободы, а также дополнительное наказание в виде конфискации имущества

никакие сроки давности не применяются за международные преступления

единственным и исключительным основанием освобождения от отбывания наказания за международное преступление признается помилование Президентом Украины

особенности применения за международные преступления таких уголовно-правовых средств, как соответственно судимость, специальная конфискация и меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц за международные преступления.

Имплементация предписаний Римского статута не путем внесения изменений в Уголовный кодекс, а путем принятия отдельного закона, действующего наряду с Уголовным кодексом, обусловлена ​​следующими аргументами авторов проекта:

«Конституция не запрещает существование и других уголовных законов параллельно Уголовному кодексу»;

целый ряд норм уголовного права и сейчас предусмотрен за пределами УК, а именно: в УПК, УИК, законы «О применении амнистии в Украине» и т. д. Таким образом, появление нового уголовного закона рядом с УК не будет чем-то новым для законодательной системы;

ответственность за такие преступления – это не только правовой, но и исключительной значимости политический вопрос. Поэтому вынесение криминализации их в отдельный закон подчеркнет важность уголовно-правовой борьбы с этими исключительными, наиболее тяжкими действиями;

«уголовная ответственность за международные преступления имеет такой обширный перечень исключений и особенностей по сравнению с уголовной ответственностью за другие предусмотренные УК деяния, что внесение предписаний об этих исключениях и особенностях в текст УК будет лишним загромождать и перегружать его».

От 20 до 30 лет

В частности, авторы предлагают установить в отдельном законе (статья 28) ответственность командира (начальника) за международные преступления подчиненных.

Так, непринятие военным командиром или лицом, которое фактически действует как военный командир, знавшим или при сложившихся обстоятельствах, который должен был знать, что военные силы совершили или намеревались совершить преступление, предусмотренное статьями раздела II настоящего Закона, в результате его неспособности осуществлять надлежащее контроль над такими силами, всех необходимых и разумных мер в пределах своих полномочий для:

предотвращения такого преступления,

прекращения его совершения или

передачи этого вопроса в компетентные органы для расследования и уголовного преследования,

карается лишением свободы на срок от 20 до 30 лет.

Неприятие начальником, который знал или сознательно предполагал, что подчиненный совершил или намеревался совершить преступление, предусмотренное статьями раздела II настоящего Закона, в результате его неспособности осуществлять надлежащий контроль над таким подчиненным, всех необходимых и разумных мер в пределах своих полномочий для:

предотвращения такого преступления,

прекращения его совершения или

передачи этого вопроса в компетентные органы для расследования и уголовного преследования

карается лишением свободы на срок от 20 до 30 лет.

Также будет отдельно введена ответственность за оправдание или отрицание геноцида или распространение материалов об этом. Это будет караться лишением свободы сроком до 20 лет. Аналогично 20 годами лишения свободы будет караться распространение или публичное использование материалов с призывами к агрессивной войне или разрешению военного конфликта, отрицание ведения агрессивной войны или оправдание ее или восхваление или превозношение государства-агрессора или его представителя.

Отдельно предлагается установить состав военного преступления «в форме серьезного нарушения норм международного гуманитарного права в связи с международным вооруженным конфликтом». В соответствии с новой статьей, в отдельном законе предусмотрено следующее.

Умышленное серьезное нарушение норм международного гуманитарного права, применяемых в международных вооруженных конфликтах, а именно:

принуждение лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права, к службе в вооруженных силах враждебного государства,

принуждение гражданина враждебной стороны к участию в военных действиях против его собственной страны, даже если он находился на службе воюющей стороны до начала войны,

депортация или прямое или опосредованное перемещение лиц,

лишение лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права, права на справедливое и надлежащее судопроизводство,

объявления упраздненными, приостановленными или недопустимыми в суде права или иски граждан вражеской стороны,

ненадлежащее использование флага переговорщика, флага или военного знака различения или формы врага или ООН или опознавательных эмблем, установленных Женевскими конвенциями,

что повлекло тяжкий вред здоровью человека, или

необоснованное задержание репатриации лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права в контексте международного вооруженного конфликта

карается лишением свободы сроком до 20 лет.

В статье 25 предлагается установить, что умышленное серьезное нарушение норм международного гуманитарного права, применяемых как в международных вооруженных конфликтах, так и в вооруженных конфликтах немеждународного характера, в частности посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбления, унижения другого человека, находящегося под защитой международного гуманитарного права, или совершение в отношении него или в отношении умершего человека другого деяния, которое с учетом культурной принадлежности потерпевшего причинило вред человеческому достоинству, завладение чужим имуществом в городе или другом населенном пункте, если это не было вызвано военной необходимостью, завладение ценностью, находящейся под защитой международного гуманитарного права, направление нападения на ценность, которая находится под защитой международного гуманитарного права, совершение акта вандализма по ценности, находящейся под защитой международного гуманитарного права и т. д. карается лишением свободы сроком от 20 до 30 лет.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», командиры будут нести ответственность за преступления подчиненных, подпадающих под определенные статьи Уголовного кодекса. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности сообщил, что соответствующий законопроект 11484 года рекомендован принять во втором чтении как закон.

Автор: Наталя Мамченко

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