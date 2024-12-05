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Оплата работы в сверхурочное время — Гоструда напомнила нюансы

18:03, 5 декабря 2024
По почасовой системе оплаты труда работа в сверхурочное время оплачивается в двойном размере часовой ставки.
Оплата работы в сверхурочное время — Гоструда напомнила нюансы
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Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда рассказало, как оплачивать работу в сверхурочное время.

В частности, статья 106 Кодекса законов о труде Украины предусматривает, что по почасовой системе оплаты труда работа в сверхурочное время оплачивается в двойном размере часовой ставки. По сдельной системе оплаты труда за работу в сверхурочное время выплачивается доплата в размере 100 процентов тарифной ставки работника соответствующей квалификации, оплата труда которого осуществляется по почасовой системе – за все отработанные сверхурочные часы.

Также инспекторы напомнили, что компенсация сверхурочных работ путем предоставления отгула не допускается. Кроме того, они обратили внимание на недопущение мобинга и дискриминации работников с инвалидностью и ВИЧ/СПИД, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в трудовых отношениях и необходимость психосоциальной поддержки на рабочих местах.

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Гоструда

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