ВСП уволил в отставку шестерых судей

5 декабря 2024 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.
Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Зубчук Инну Владимировну - с должности судьи Житомирского районного суда Житомирской области;
Крупинскую Светлану Степановну - с должности судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области;
Борисенко Ирину Ивановну - с должности судьи Хозяйственного суда города Киева;
Барильскую Аллу Петровну - с должности судьи Днепровского апелляционного суда;
Акулова Евгения Николаевича - с должности судьи Кременского районного суда Луганской области;
Егупенко Владислава Вадимовича - с должности судьи Харьковского окружного административного суда.
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