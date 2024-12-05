ВСП уволил в отставку шестерых судей

Высший совет правосудия уволил нескольких судей по представлениям об отставке.

5 декабря 2024 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Зубчук Инну Владимировну - с должности судьи Житомирского районного суда Житомирской области;

Крупинскую Светлану Степановну - с должности судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области;

Борисенко Ирину Ивановну - с должности судьи Хозяйственного суда города Киева;

Барильскую Аллу Петровну - с должности судьи Днепровского апелляционного суда;

Акулова Евгения Николаевича - с должности судьи Кременского районного суда Луганской области;

Егупенко Владислава Вадимовича - с должности судьи Харьковского окружного административного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.