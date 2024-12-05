На Закарпатті викрили шахрая, який за $18 тисяч на принтері друкував документи для ухилення від мобілізації

32-річний шахрай, видаючи себе за працівника ТЦК та СП, продавав підроблені документи для ухилянтів від служби.

Джерело фото: поліція Закарпатської області

У Закарпатській області завершено розслідування щодо чоловіка, який організував шахрайську схему «ухилення від мобілізації». 32-річний мешканець Рахівщини, видаючи себе за працівника ТЦК та СП, обіцяв військовозобов'язаним отримати фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров'я. Про це повідомила поліція Закарпатської області.

Зловмисник за 18 тисяч доларів пропонував посвідчення про непридатність до служби, однак після отримання коштів передавав клієнтам підроблені документи, надруковані на звичайному принтері. Затримання шахрая відбулося одразу після отримання чергової суми грошей.

Чоловіку інкримінують шахрайство у великих розмірах та підробку документів. Кримінальні справи передано до суду, а підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

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