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Первое банкротство 2024 года – НБУ вывел «Коминвестбанк» с рынка

19:50, 5 декабря 2024
НБУ признал «Коминвестбанк» неплатежеспособным, все вкладчики получат возмещение.
Первое банкротство 2024 года – НБУ вывел «Коминвестбанк» с рынка
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Национальный банк Украины принял решение об отнесении АО «Коммерческий инвестиционный банк» («Коминвестбанк») к категории неплатежеспособных. Это первое банкротство банка в этом году, сообщает пресс-служба НБУ.

По состоянию на 1 ноября 2024 года доля банка на рынке составляла лишь 0,04% от всех активов платежеспособных банков, поэтому это решение не повлияет на общую стабильность банковского сектора Украины. Причиной банкротства стали нарушения нормативно-правовых актов НБУ и невыполнение требований законодательства.

Еще 8 августа 2024 года «Коминвестбанк» был отнесен к категории проблемных из-за рисковой деятельности, ненадлежащей организации внутреннего контроля, а также недостоверной отчетности, которая скрывала реальное финансовое состояние банка. После этого, несмотря на предупреждения, банк не принимал необходимых мер для исправления ситуации.

Все вкладчики «Коминвестбанк» получат возмещение от Фонда гарантирования вкладов физических лиц в полном размере, включая начисленные проценты на день перед началом процедуры вывода банка с рынка. Общая сумма возможных выплат вкладчикам составляет 432 млн грн. По состоянию на 4 декабря 2024 года объем высоколиквидных активов банка оценивается в 890 млн грн, что включает облигации внутреннего государственного займа и депозитные сертификаты.

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Нацбанк банк

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