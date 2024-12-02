Микита Потураєв зареєстрував проект постанови про прийняття законопроекту щодо збільшення зарплат у Нацраді, яка регулює медіа

Посадовий оклад члена Нацради у разі прийняття законопроекту становитиме від 105 тисяч грн.

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Голова парламентського комітету з питань інформаційної політики Микита Потураєв 2 грудня зареєстрував проект постанови про прийняття законопроекту 12111, яким пропонується збільшити зарплати у Нацраді, що здійснює державне регулювання роботи медіа.

Нагадаємо, цей законопроект зареєструвала група народних депутатів, серед яких сам Микита Потураєв, а також Ярослав Юрчишин і Микола Княжицький.

Зокрема, пропонується встановити, що розмір «голого» посадового окладу члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення встановлюється в розмірі 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто, 105 980 грн.

Посадовий оклад голови Національної ради буде становити 127 176 грн, першого заступника голови, заступника голови та відповідального секретаря – 116 578 грн.

Також, за словами авторів, вводяться нові правові інструменти захисту інформаційного простору України шляхом вдосконалення процедури блокування аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора.

Проект передбачає і запровадження механізму оцінки Національною радою відповідності вимогам закону контенту (мова ворожнечі, дискримінація, контент держави-агресора) онлайн-медіа, які звертаються за реєстрацією.

Як раніше повідомляла заступниця голови Комітету з питань інформаційної політики Євгенія Кравчук, закон про медіа зазнає змін.

Зокрема, депутати хочуть змінити заробітну плату членів Нацради, так як директива Євросоюзу про аудіовізуальні медіапослуги вимагає аби Нацрада була належно забезпечена ресурсами і була незалежною від Уряду, а на сьогодні, заробітна плата членів і членкинь обраховується згідно постанови КМУ.

Також зміни мають покращити безпековий компонент медіарегулювання і захист інформаційного простору України. Дві новели законопроекту стосуються вдосконалення процедури блокування аудіовізуальних медіа-сервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора, а також запровадження на час війни механізму оцінки Національною радою відповідності вимогам Закону контенту (мова ворожнечі, дискримінація, контент держави-агресора) онлайн-медіа, які звертаються за реєстрацією.

Автор: Наталя Мамченко

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