Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Микита Потураєв зареєстрував проект постанови про прийняття законопроекту щодо збільшення зарплат у Нацраді, яка регулює медіа

14:37, 2 грудня 2024
Посадовий оклад члена Нацради у разі прийняття законопроекту становитиме від 105 тисяч грн.
Микита Потураєв зареєстрував проект постанови про прийняття законопроекту щодо збільшення зарплат у Нацраді, яка регулює медіа
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського комітету з питань інформаційної політики Микита Потураєв 2 грудня зареєстрував проект постанови про прийняття законопроекту 12111, яким пропонується збільшити зарплати у Нацраді, що здійснює державне регулювання роботи медіа.

Нагадаємо, цей законопроект зареєструвала група народних депутатів, серед яких сам Микита Потураєв, а також Ярослав Юрчишин і Микола Княжицький.

Зокрема, пропонується встановити, що розмір «голого» посадового окладу члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення встановлюється в розмірі 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто, 105 980 грн.

Посадовий оклад голови Національної ради буде становити 127 176 грн, першого заступника голови, заступника голови та відповідального секретаря – 116 578 грн.

Також, за словами авторів, вводяться нові правові інструменти захисту інформаційного простору України шляхом вдосконалення процедури блокування аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора.

Проект передбачає і запровадження механізму оцінки Національною радою відповідності вимогам закону контенту (мова ворожнечі, дискримінація, контент держави-агресора) онлайн-медіа, які звертаються за реєстрацією.

Як раніше повідомляла заступниця голови Комітету з питань інформаційної політики Євгенія Кравчук, закон про медіа зазнає змін.

Зокрема, депутати хочуть змінити заробітну плату членів Нацради, так як директива Євросоюзу про аудіовізуальні медіапослуги вимагає аби Нацрада була належно забезпечена ресурсами і була незалежною від Уряду, а на сьогодні, заробітна плата членів і членкинь обраховується згідно постанови КМУ.

Також зміни мають покращити безпековий компонент медіарегулювання і захист інформаційного простору України. Дві новели законопроекту стосуються вдосконалення процедури блокування аудіовізуальних медіа-сервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора, а також запровадження на час війни механізму оцінки Національною радою відповідності вимогам Закону контенту (мова ворожнечі, дискримінація, контент держави-агресора) онлайн-медіа, які звертаються за реєстрацією.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

законопроект Нацрада України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суб’єкти призначення членів Вищої ради правосуддя зможуть самостійно звільняти членів ВРП за своєю квотою за наявності підстав – законопроект

Також автори законопроекту пропонують прирівняти заробітні плати членів ВРП до окладу судді місцевого суду і припинити участь у конкурсах на посади суддів діючих членів Вищої ради правосуддя.

Командир роти отримав десять діб гауптвахти за те, що його підлеглі самовільно залишили частину – рішення суду

Лейтенанта визнали винним у масовому залишені його підлеглими військової частини.

Микита Потураєв зареєстрував проект постанови про прийняття законопроекту щодо збільшення зарплат у Нацраді, яка регулює медіа

Посадовий оклад члена Нацради у разі прийняття законопроекту становитиме від 105 тисяч грн.

До 28 лютого переглянуть не лише відстрочки, але й наданий статус критичності підприємств

Надані до 1 грудня відстрочки і статус критичності підприємств будуть діяти лише до 28 лютого 2025 року.

Кабмін встановив нові критерії, за якими благодійні організації та підприємства, які забезпечують ЗСУ, зможуть отримати бронювання

Кабмін визначив нові критерії критичності підприємств, які забезпечують потреби Збройних Сил, і відповідно мають право на бронювання.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Мартюхіна
    Наталя Мартюхіна
    суддя Східного апеляційного господарського суду