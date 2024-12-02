Никита Потураев зарегистрировал проект постановления о принятии законопроекта об увеличении зарплат в Нацсовете, регулирующем медиа

Должностной оклад члена Нацсовета в случае принятия законопроекта составит от 105 тысяч грн.

Председатель парламентского комитета по информационной политике Никита Потураев 2 декабря зарегистрировал проект постановления о принятии законопроекта 12111, которым предлагается увеличить зарплаты в Нацсовете, осуществляющем государственное регулирование работы медиа.

Напомним, этот законопроект зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых сам Никита Потураев, Ярослав Юрчишин и Николай Княжицкий.

В частности, предлагается установить, что размер «голого» должностного оклада члена Национального совета по телевидению и радиовещанию устанавливается в размере 35 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть, 105 980 грн.

Должностной оклад председателя Национального совета составит 127 176 грн, первого заместителя председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря – 116 578 грн.

Также, по словам авторов, вводятся новые правовые инструменты защиты информационного пространства Украины путем усовершенствования процедуры блокирования аудиовизуальных медиасервисов по заказу и провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора.

Проект предусматривает и введение механизма оценки Национальным советом соответствия требованиям закона контента (язык вражды, дискриминация, контент государства-агрессора) онлайн-медиа, которые обращаются за регистрацией.

Как ранее сообщала заместитель председателя Комитета по вопросам информационной политики Евгения Кравчук, закон о медиа претерпевает изменения.

В частности, депутаты хотят изменить заработную плату членов Нацсовета, так как директива Евросоюза об аудиовизуальных медиауслугах требует, чтобы Нацсовет был надлежаще обеспечен ресурсами и был независим от правительства, а на сегодняшний день заработная плата членов и членкинь рассчитывается согласно постановлению КМУ.

Также изменения должны улучшить компонент безопасности медиарегулирования и защиту информационного пространства Украины. Две новеллы законопроекта касаются усовершенствования процедуры блокирования аудиовизуальных медиа-сервисов по заказу и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора, а также внедрения на время войны механизма оценки Национальным советом соответствия требованиям Закона контента (язык вражды, дискриминация, контент государства-агрессора) онлайн-медиа, обращающегося за регистрацией.

Автор: Наталя Мамченко

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