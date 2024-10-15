Нужно повысить зарплату членам Нацсовета – в Слуге народа объяснили суть изменений в закон о медиа

В Раде планируют обновить закон о медиа – Евгения Кравчук рассказала о предложенных изменениях.

Как сообщила народная депутатка и заместительница председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, закон о медиа будет изменен. По ее словам, практика показала, что есть определенные баги, которые нужно исправлять, а что-то – содержательно уточнить.

В частности, депутаты хотят изменить заработную плату членов Нацсовета. Так как директива Евросоюза об аудиовизуальных медиауслугах требует, чтобы Нацсовет был надлежаще обеспечен ресурсами и был независим от Правительства, а на сегодняшний день заработная плата членов и членкинь исчисляется согласно Постановлению КМУ.

Обновлением Закона Украины «О медиа» и другого, смежного законодательства, предлагается:

Усовершенствовать значительную процедурную часть медиарегулирования. В частности, уточняется порядок назначения и увольнения Верховной Радой членов Национального совета. Большая часть изменений касается улучшения регистрационных и лицензионных процедур: расширяется перечень сведений, что самостоятельно вносятся субъектами в сфере медиа в Реестр медиа; убираются дублирующие сообщения от регулятора субъектам в сфере медиа до ввода в эксплуатацию электронного кабинета; ⁠увеличивается срок рассмотрения заявления о регистрации медиа до 60 дней; убирается лишняя обязанность для субъекта в сфере медиа подавать заявление для получения выписки из Реестра при регистрации. В заключение конкретизируются статьи по назначению и проведению проверки.

Улучшить компонент безопасности медиарегулирования и защиту информационного пространства Украины. Две новеллы законопроекта касаются усовершенствования процедуры блокирования аудиовизуальных медиа-сервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора, а также внедрения на время войны механизма оценки Национальным советом соответствия требованиям Закона контента (язык вражды, дискриминация, контент государства-агрессора) онлай-медиа, которые обращаются за регистрацией.

Четко определить статус специализированных печатных изданий. Критерии отнесения к таковым и требования к их распространению должен определить Национальный совет в своем подзаконном акте, они будут подлежать обязательной регистрации и за нарушение правил распространения будет вводиться ответственность. Относительно прессы также одна новелла касается упрощения отправки контрольных экземпляров к регулятору – не обязательно все, а только по требованию Нацсовета. Наряду с этим уточняется, что редакции должны выполнять требования другого законодательства относительно направления обязательных экземпляров в определенные библиотеки и научные учреждения.

Привести в соответствие с требованиями ЕС вопросы финансирования Национального совета как одной из основных составляющих его независимости. Так, директива Евросоюза об аудиовизуальных медиауслугах требует, чтобы Нацсовет был надлежаще обеспечен ресурсами и был независим от Правительства. В то же время, на сегодняшний день заработная плата членов и членкинь исчисляется согласно Постановлению КМУ №304, а все нормы-гарантии финансирования из Закона Украины «О медиа» остановлены законом о бюджете. Еврокомиссия в своем докладе в 2023 году обращала внимание на необходимость улучшить финансирование медиарегулятора. Поэтому, законопроект предлагается именно на уровне закона, на время войны, определить вдвое уменьшенные должностные оклады членов и членкинь по сравнению с общими нормами закона.

«Это будет гарантировать независимое от правительства решение этого вопроса и повысит заработную плату. То есть изменить заработную плату членов Нацсовета с нынешних 50 тыс. грн до около 80 тыс. грн, а не каких-то заоблачных сумм», - объясняет Кравчук.

Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предполагает, что должностной оклад члена Нацсовета будет составлять 105 тысяч грн.

Кроме финансового вопроса, законопроектом предлагается улучшить независимость регулятора в части его нормотворческой деятельности, а также автономность процедур, определенных Законом Украины «О медиа».

«В «другом» и важном можно сказать о расширении предмета совместного регулирования разработками рекомендаций по ответственному использованию систем искусственного интеллекта в сфере медиа и прописыванию взаимной обязанности поставщиков и вещателей по заключению договора на поставку электронных коммуникационных услуг и запрета отступать от Типовых условий такого договора (с правом конкретизировать их)», - подчеркнула Кравчук.

Предлагаемые изменения в Закон обнародовали на сайте Комитета гуманитарной и информационной политики.

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