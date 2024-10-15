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В Украине военные подали более 10 000 электронных рапортов через Армия+

18:32, 15 октября 2024
Десантно-штурмовые войска лидируют по подаче электронных рапортов через Армия+.
В Украине военные подали более 10 000 электронных рапортов через Армия+
Источник фото: АрмияInform
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С начала августа 2024 года военнослужащие подали более 10 000 электронных рапортов через приложение Армия+. Эти документы, которые подписываются в приложении и направляются через Армия ID в адрес командира, имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что количество поданных рапортов ежедневно растет на 150-200. «Количество поданных рапортов растет ежедневно на 150-200. И это очень хороший показатель, поскольку все больше военнослужащих ощущают преимущества электронных рапортов, которые не теряются и создаются быстро и без ошибок, в отличие от бумажных», - добавила она.

На сегодня уже более 1 000 воинских частей внедрили приложение. Около 4 000 электронных рапортов уже обработаны в системе электронного документооборота (СЕДО), получив согласование или отклонение с объяснениями. Особенно активны в этом процессе десантно-штурмовые войска (ДШВ), которые занимают лидирующие позиции по количеству поданных рапортов.

Сейчас в Армия+ доступно 11 видов рапортов, которые разделены на четыре категории: на отпуск, выдача направления, направление и на помощь. В ближайшее время в приложении планируют добавить новые возможности.

Приложение Армия+ обеспечивает высокий уровень защиты данных: персональная информация не хранится на устройстве, а получается из внешних реестров. Мощности приложения развернуты в облачной инфраструктуре, которая имеет аттестат комплексной системы защиты информации (КСЗИ) и подключена к системе мониторинга киберинцидентов.

Как ранее писала  «Судебно-юридическая газета», приказ Минобороны определяет, что рапорты подаются в устной и письменной (бумажной или электронной) формах. Военнослужащий имеет право устно рапортовать с помощью технических средств коммуникации.

Кроме того, сообщалось, что Минобороны запретило устанавливать дополнительные требования к рапортам, такие как размер полей, отступлений, шрифтов или цвет чернил.

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армия Минобороны

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