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В Україні військові подали понад 10 000 електронних рапортів через Армія+

18:32, 15 жовтня 2024
Десантно-штурмові війська лідирують за подачею електронних рапортів через Армія+.
В Україні військові подали понад 10 000 електронних рапортів через Армія+
Джерело фото: АрміяInform
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З початку серпня 2024 року військовослужбовці подали понад 10 000 електронних рапортів через застосунок Армія+. Ці документи, які підписуються в додатку та надсилаються через Армія ID на адресу командира, мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що кількість поданих рапортів щодня зростає на 150-200. «Кількість поданих рапортів зростає щодня на 150-200. І це дуже хороший показник, оскільки все більше військовослужбовців відчувають переваги електронних рапортів, які не губляться та створюються швидко та без помилок, на відміну від паперових», — додала вона.

На сьогодні вже більше 1 000 військових частин впровадили застосунок. Близько 4 000 електронних рапортів вже опрацьовані в системі електронного документообігу (СЕДО), отримавши погодження або відхилення з поясненнями. Особливо активними у цьому процесі є десантно-штурмові війська (ДШВ), які займають лідируючі позиції за кількістю поданих рапортів.

Зараз у Армія+ доступно 11 видів рапортів, які поділені на чотири категорії: на відпустку, видача направлення, направлення та на допомогу. Найближчим часом у застосунку планують додати нові можливості.

Застосунок Армія+ забезпечує високий рівень захисту даних: персональна інформація не зберігається на пристрої, а отримується з зовнішніх реєстрів. Потужності застосунку розгорнуті в хмарній інфраструктурі, що має атестат комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та підключена до системи моніторингу кіберінцидентів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наказ Міноборони визначає, що рапорти подаються в усній та письмовій (паперовій або електронній) формах. Військовослужбовець має право усно рапортувати за допомогою технічних засобів комунікації.

Крім того, повідомлялося, що Міноборони заборонило встановлювати додаткові вимоги до рапортів, як-то розмір полів, відступів, шрифтів чи колір чорнила.

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армія Міноборони

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