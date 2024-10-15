Дональд Трамп раскритиковал телеканал Fox News из-за запланированного интервью с его оппоненткой Камалой Харрис

Кандидат в президенты обвинил телеканал в том, что он слишком мягко относится к демократам.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подверг критике Fox News после того, как телеканал объявил интервью с его оппоненткой от демократов Камалой Харрис. Об этом он написал в соцсетях, передает Рolitico.

По его словам, ведущий Fox News Брет Байер, который возьмет интервью у Харрис, «слишком мягкий по отношению к левым силам».

«Лживая Камала Гаррис мудро выбрала Брета Байера из FoxNews для столь необходимого интервью, потому что он считается «справедливым и сбалансированным», хотя часто очень мягким к тем, кто находится в «коктейльном круге» левых», - написал Трамп.

В отдельном посту Трамп подчеркнул, что пресс-секретарь Гаррис Ян Самс «фактически владеет» телеканалом.

Бывший президент также подверг критике нескольких работников Fox News и написал, что канал «полностью сбился с пути». Он намекнул, что больше не будет выходить в эфир Fox News, потому что «все это в среднем превращается в ничто».

Рolitico отмечает, что Трамп регулярно появляется на Fox News. В прошлом месяце он дал интервью программе Fox&Friends, а на этой неделе должен принять участие в мероприятии, организованном Fox News, где будет отвечать на вопросы женской аудитории.

Ранее сообщалось, что избиратели из «шатких штатов» США отдают предпочтение Дональду Трампу в вопросе войны в Украине.

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