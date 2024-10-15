Дональд Трамп розкритикував телеканал Fox News через заплановане інтерв’ю з його опоненткою Камалою Гарріс

Кандидат у президенти звинуватив телеканал у тому, що він занадто м'яко ставиться до демократів.

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп розкритикував Fox News після того, як телеканал оголосив інтерв'ю з його опоненткою від демократів Камалою Гарріс. Про це він написав у соцмережах, передає Рolitico.

За його словами, ведучий Fox News Брет Баєр, який візьме інтерв'ю у Гарріс, «занадто м'який щодо лівих сил».

«Брехлива Камала Гарріс мудро вибрала Брета Байєра з FoxNews для такого необхідного інтерв'ю, тому що він вважається «справедливим і збалансованим», хоча часто є дуже м'яким до тих, хто перебуває в «коктейльному колі» лівих», - написав Трамп.

В окремому пості Трамп підкреслив, що прессекретар Гарріс Ян Самс «фактично володіє» телеканалом.

Колишній президент також розкритикував кількох працівників Fox News і написав, що канал «повністю збився зі шляху». Він натякнув, що більше не буде виходити в ефір Fox News, тому що «все це в середньому перетворюється на ніщо».

Рolitico зазначає, що Трамп регулярно з'являється на Fox News. Минулого місяця він дав інтерв'ю програмі Fox&Friends, а цього тижня має взяти участь у заході, організованому Fox News, де відповідатиме на запитання жіночої аудиторії.

Раніше ми писали, що виборці із «хитких штатів» США віддають перевагу Дональду Трампу у питанні війни в Україні.

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