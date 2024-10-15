Практика судів
  1. Законодавство

Потрібно підвищити зарплату членам Нацради – у Слузі народу пояснили суть змін до закону про медіа

17:25, 15 жовтня 2024
У Раді планують оновити закон про медіа – Євгенія Кравчук розповіла про запропоновані зміни.
Потрібно підвищити зарплату членам Нацради – у Слузі народу пояснили суть змін до закону про медіа
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомила народна депутатка та заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, закон про медіа зазнає змін. За її словами, практика показала, що є певні баги, які треба виправляти, а щось – змістовно уточнити.

Зокрема, депутати хочуть змінити заробітну плату членів Нацради, так як директива Євросоюзу про аудіовізуальні медіапослуги вимагає аби Нацрада була належно забезпечена ресурсами і була незалежною від Уряду, а на сьогодні, заробітна плата членів і членкинь обраховується згідно Постанови КМУ.

Оновленням Закону України «Про медіа» та іншого, суміжного законодавства, пропонується:

Вдосконалити значну процедурну частину медіарегулювання. Зокрема, уточнюється порядок призначення та звільнення Верховною Радою членів Національної ради. Велика частина змін стосується покращення реєстраційних та ліцензійних процедур: розширюється перелік відомостей, що самостійно вносяться суб’єктами у сфері медіа до Реєстру медіа; прибираються дублюючі повідомлення від регулятора суб’єктам у сфері медіа до введення в експлуатацію електронного кабінету; ⁠збільшується строк розгляду заяви про реєстрацію медіа до 60 днів; прибирається зайвий обов’язок для суб’єкта у сфері медіа подавати заяву для отримання витягу з Реєстру при реєстрації. Насамкінець, конкретизуються статті щодо призначення та проведення перевірки.

Покращити безпековий компонент медіарегулювання і захист інформаційного простору України. Дві новели законопроєкту стосуються вдосконалення процедури блокування аудіовізуальних медіа-сервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора, а також запровадження на час війни механізму оцінки Національною радою відповідності вимогам Закону контенту (мова ворожнечі, дискримінація, контент держави-агресора) онлай-медіа, які звертаються за реєстрацією.

Чітко визначити статус спеціалізованих друкованих видань. Критерії віднесення до таких і вимоги до їх поширення має визначити Національна рада в своєму підзаконному акті, вони підлягатимуть обов’язковій реєстрації і за порушення правил поширення вводитиметься відповідальність. Щодо преси також одна новела стосується спрощення надсилання контрольних примірників до регулятора - не обов’язково всі, а тільки на вимогу Нацради. Поряд з цим уточняється, що редакції мають виконувати вимоги іншого законодавства щодо надсилання обов’язкових примірників до визначених бібліотек та наукових установ.

Привести у відповідність до вимог ЄС питання фінансування Національної ради, як однієї з основних складових її незалежності. Так, директива Євросоюзу про аудіовізуальні медіапослуги вимагає аби Нацрада була належно забезпечена ресурсами і була незалежною від Уряду. Натомість, на сьогодні, заробітна плата членів і членкинь обраховується згідно Постанови КМУ №304, а всі норми-гарантії фінансування із Закону України «Про медіа» зупинено законом про бюджет. Єврокомісія у своїй Доповіді у 2023 році звертала увагу на необхідність покращити фінансування медіарегулятора. Тому, законопроєктом пропонується саме на рівні закону, на час війни, визначити вдвічі зменшенні посадові оклади членів і членкинь в порівнянні із загальними нормами закону.

«Це гарантуватиме незалежне від Уряду вирішення цього питання та підвищить заробітну плату. Тобто змінити заробітну плату членів Нацради з теперішніх 50 тис грн до близько 80 тис. грн, а не якихось захмарних сум», - пояснює Кравчук.

Разом з тим, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроєкт передбачає, що посадовий оклад члена Нацради становитиме 105 тисяч грн.

Крім фінансового питання, законопроєктом пропонується покращити незалежність регулятора в частині його нормотворчої діяльності, а також автономності процедур, які визначено Законом України «Про медіа».

«В «іншому» і важливому можна сказати про розширення предмету спільного регулювання розробками рекомендацій щодо відповідального використання систем штучного інтелекту у сфері медіа та прописування взаємного обов’язку постачальників та мовників щодо укладення договору на постачання електронних комунікаційних послуг і заборони відступати від Типових умов такого договору (з правом конкретизувати їх)», - підкреслила Євгенія Кравчук.

Пропоновані зміни до Закону оприлюднили на сайті Комітету гуманітарної та інформаційної політики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування в апеляції з кримінальної спеціалізації – результати 15 жовтня

7 кандидатів не набрали прохідний бал, а ще 9 не з’явилися.

Справи за позовами прокурора про «безаукціонний» спосіб отримання спецдозволу на користування надрами – позиція Верховного Суду

Верховний Суд розглянув справу за позовом прокурора про скасування спеціального дозволу на користування надрами.

Політики США тиснуть на Володимира Зеленського щодо того, чому не проводиться мобілізація з 18 років – Сергій Лещенко

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко повідомив, що «Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку».

Кабмін встановив, що тексти нормативно-правових актів слід оформлювати шрифтом цифрової держави e-Ukraine

Текст нормативно-правового акта, що розміщується на веб-сайтах субʼєктів правотворчої діяльності, оформляється з використанням шрифту e-Ukraine, який розроблявся приватним агентством.

За травень-вересень 2024 року винесено постанов про штрафи на суму 7,54 млн грн – Рівненський ОТЦК

«Судово-юридична газета» поцікавилася у Кабміну, яка сума штрафів за постановами ТЦК надійшла до бюджету.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду