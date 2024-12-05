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Иностранец пытался ввезти в Украину «российский кошелек»

20:26, 5 декабря 2024
Гражданин Молдовы пытался ввезти более 3 тысяч евро и российские рубли без декларирования.
Иностранец пытался ввезти в Украину «российский кошелек»
Фото: customs.gov.ua
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Таможенники задержали гражданина Молдовы, который пытался ввезти в Украину незадекларированную валюту, включая российские рубли. Инцидент произошел в пункте пропуска «Рава-Русская - Хребенне», сообщает Государственная таможенная служба.

Мужчина прибыл на автомобиле Opel Movano и выбрал полосу «зеленый коридор» для прохождения таможенного контроля. Однако при осмотре авто таможенники обнаружили среди личных вещей водителя наличные, которые не были задекларированы. Общая сумма обнаруженной валюты составила 3 350 евро, 80 тысяч российских рублей и более 19 тысяч долларов США.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил согласно ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Стоит отметить, что физические лица имеют право перемещать через таможенную границу наличные без письменного декларирования, если ее сумма не превышает эквивалент 10 тысяч евро.

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таможня валюта

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