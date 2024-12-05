Суд призначив 2 роки пробаційного нагляду юнаку, який хотів заробити на «закладках»

Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та 17-річним обвинуваченим у незаконному придбанні психотропів з метою збуту.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області оголосив вирок 17-річному підлітку, якого визнав винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах. Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, та призначив покарання – два роки пробаційного нагляду. Про це повідомляє пресслужба суду.

Як встановив суд, неповнолітній одинадцятикласник однієї з гімназій Бердичівської ОТГ вчинив злочин у сфері незаконного обігу психотропних речовин: у Телеграм домовився з іншою особою про збут психотропів, виконуючи роль кур′єра. Він придбав 10 згортків з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, які зберігав при собі, щоб зробити так звані закладки.

Призначеним судом покаранням обвинувачений зобов′язаний періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою «Зміна прокримінального мислення».

Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений (справа № 274/8519/24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.