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Суд призначив 2 роки пробаційного нагляду юнаку, який хотів заробити на «закладках»

21:18, 5 грудня 2024
Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та 17-річним обвинуваченим у незаконному придбанні психотропів з метою збуту.
Суд призначив 2 роки пробаційного нагляду юнаку, який хотів заробити на «закладках»
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Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області оголосив вирок 17-річному підлітку, якого визнав винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах. Суд затвердив  угоду про  визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, та призначив покарання – два роки пробаційного нагляду. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Як встановив суд, неповнолітній одинадцятикласник однієї з гімназій Бердичівської ОТГ вчинив злочин у сфері незаконного обігу психотропних речовин: у Телеграм домовився з іншою особою про збут психотропів, виконуючи роль кур′єра. Він придбав 10 згортків з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, які зберігав при собі, щоб зробити так звані закладки.

Призначеним судом покаранням обвинувачений зобов′язаний періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою «Зміна прокримінального мислення».

Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений (справа № 274/8519/24). 

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судова практика Житомирська область

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