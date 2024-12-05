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Кабмин одобрил законопроект о временном пребывании подразделений Вооруженных Сил Украины за границей

15:27, 5 декабря 2024
Кабмин одобрил законопроект о порядке принятия решения Президентом о временном пребывании подразделений ВСУ за границей по представлению Главнокомандующего ВСУ.
Кабмин одобрил законопроект о временном пребывании подразделений Вооруженных Сил Украины за границей
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Правительство на заседании 5 декабря одобрило законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам временного пребывания подразделений Вооруженных Сил Украины за границей».

Законопроект предлагает внести изменения в Законы «О Вооруженных Силах Украины» и «О порядке направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства», которыми предусмотреть:

  • возможность временного пребывания подразделений Вооруженных сил Украины за границей;
  • установление порядка принятия решения Верховным Главнокомандующим ВСУ – то есть Президентом Украины Владимиром Зеленским – о временном пребывании подразделений ВСУ за границей по представлению Главнокомандующего ВСУ;
  • установление условия немедленного возвращения в Украину таких подразделений в случае окончания правового режима военного положения.

Текст законопроекта пока не опубликован.

Напомним, что План победы, который 16 октября представил в парламенте Владимир Зеленский, содержал пятый пункт, рассчитанный на послевоенное время – это замещение военных контингентов армии США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями.

«После этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Это люди – наши воины, обладающие реальным опытом современной войны, успешным опытом применения западного оружия и разносторонним опытом взаимодействия с военными НАТО.

Этот украинский опыт должен использоваться для укрепления обороны НАТО и обеспечения безопасности в Европе. Это достойная миссия наших героев.

Предусматриваем в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями. После войны.

И я благодарен каждому партнеру – всем, с кем мы обсудили эту перспективу на послевоенное время, – благодарен за уважение к украинцам и нашей способности быть непреодолимыми в Альянсе с партнерами», - подчеркнул тогда Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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ВСУ военные армия Кабинет Министров Украины

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