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В зоопарке в Киеве вывели и вырастили редких розовых пеликанов – показали фото

22:00, 5 декабря 2024
Птенцы еще по-детски неуклюжие, покрытые серым пушком и даже не умеют плавать.
В зоопарке в Киеве вывели и вырастили редких розовых пеликанов – показали фото
Источник фото: Киевский зоологический парк общегосударственного значения
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Орнитологи КиевЗоо вывели и вырастили птенцов редкого краснокнижного розового пеликана. Как отмечают в сообщении КП «Киевский зоопарк», благодаря самым современным европейским подходам и упорному труду сотрудников отдела птиц в Украине появился уникальный выводок из трех пеликанов.

Всего из более чем 400 членов Европейской ассоциации зоопарков только 109 заведений содержат розовых пеликанов. В этом году только 12 заведениям удалось получить потомство этой редкой птицы.

Сейчас в столичном зоопарке содержится сразу 2 вида пеликанов – розовый и вьющийся, что делает КиевЗоо уникальным среди природозащитных заведений.

Птенцы еще по-детски неуклюжие, покрытые серым пушком и даже не умеют плавать. Однако через несколько месяцев они станут невероятными и величественными розовыми красавцами – одними из самых больших и ярких птиц украинской фауны.

Главной составляющей рациона птенцов является свежая речная рыбка, которой каждый пеликанчик съедает 1,5 кг в сутки.

Источник фото: Киевский зоологический парк общегосударственного значения

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Киев зоопарк

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