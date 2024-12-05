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В Україні запустили платформу для ветеранів, де можна знайти понад тисячу навчальних програм

22:36, 5 грудня 2024
У МОН запустили платформу з пошуку освітніх можливостей для ветеранів.
В Україні запустили платформу для ветеранів, де можна знайти понад тисячу навчальних програм
Джерело фото: Міністерство освіти і науки України
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Міністерство освіти і науки створило платформу для пошуку освітніх можливостей для ветеранів. Вона містить каталог з інформацією про навчання, повідомили у МОН.

Платформа «Освіта для ветеранів» містить понад 1 200 освітніх можливостей: від короткострокових курсів до повноцінних навчальних програм у закладах професійної, передвищої і вищої освіти.

Зокрема, вона пропонує:

  • Каталог програм формального й неформального навчання з чіткою інформацією про доступність закладу освіти, умови вступу, можливості фінансування тощо.
  • Інклюзивний інтерфейс для зручного користування, зокрема з адаптацією платформи для осіб з порушенням зору.

Також на платформі можна знайти прогноз щодо найактуальніших професій до 2027 року.

Нагадаємо, що Міністерство у справах ветеранів України, Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України  презентували пілотний проєкт, спрямований на забезпечення ветеранів війни розширеним доступом до медичних послуг.

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ветерани МОН України

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