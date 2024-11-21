В Украине запустили пилотный проект по расширению медуслуг для ветеранов войны

Минветеранов совместно с Минздравом и НСЗУ анонсировали расширенный пакет медицинских услуг для ветеранов.

Фото: tarastarasenko.com

Министерство по делам ветеранов Украины, Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины презентовали пилотный проект, направленный на обеспечение ветеранов войны расширенным доступом к медицинским услугам. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов Украины.

Среди услуг, которые включены в расширенный пакет:

индивидуальный план обследования и лечения;

скрининг хронических заболеваний;

реабилитация травм опорно-двигательного аппарата;

психологическая поддержка;

помощь в преодолении зависимостей;

консультации специалистов.

Ветераны, которые имеют статус участника боевых действий или инвалидность вследствие войны, смогут воспользоваться этими услугами, заключив декларацию с семейным врачом в учреждении первичной медицинской помощи, который сотрудничает с НСЗУ.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил: «Ветераны значительно чаще сталкиваются с хроническими заболеваниями, чем гражданские. Условия службы, влияние токсичных веществ и длительные физические нагрузки приводят к широкому спектру проблем со здоровьем. И мы как государство должны реагировать на потребности людей, которые рисковали своей жизнью и здоровьем ради нашей свободы и независимости. Поэтому Минздрав, НСЗУ и Минветеранов разработали пилотный проект, который предусматривает расширение перечня гарантированных государством, а следовательно, бесплатных, медицинских услуг для ветеранов на первичном звене. Расширенный объем услуг будет включать дополнительные диагностику, лечение, реабилитацию и психологическую помощь».

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