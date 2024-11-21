Совещательная группа экспертов напомнила условия проведения письменной оценки кандидатов на должность судьи КСУ

Задачи для письменной оценки разрабатывает внешняя группа международных экспертов, признанных специалистами в сфере конституционализма.

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22 ноября состоится письменная оценка кандидатов на должность судьи КСУ для определения уровня их компетенции в сфере права. Условия его проведения Совещательная группа экспертов утвердила 23 марта 2024 года.

Они определяют порядок его подготовки и проведения, процедуру выбора задачи и ее выполнения, продолжительность письменного оценивания и другие организационно-процедурные вопросы.

Среди основных положений условий письменной оценки следующие:

- один вариант задания для всех кандидатов, выбранный случайным образом в присутствии кандидатов

- продолжительность выполнения письменного задания – до 3-х часов

- выполнение задания осуществляется кандидатом исключительно на компьютере

- запрещено пользоваться любыми материалами и устройствами, кроме заранее предоставленных всем кандидатам Совещательной группой

- в помещении для проведения письменной оценки могут находиться исключительно кандидаты, члены СГЭ и представители секретариата СГЭ.

- будет происходить трансляция процедуры письменной оценки вживую

В СГЭ отмечают, что задачи для письменной оценки разрабатывает внешняя группа международных экспертов, являющихся признанными специалистами в сфере конституционализма.

Также для еще большей защиты конфиденциальности информации о предмете и содержании письменных заданий, СГЭ получает пять различных вариантов таких задач в закрытых сейф-пакетах непосредственно в день проведения письменного оценивания.

Один из сейф-пакетов с заданием выбирается случайным образом в присутствии кандидатов, открывается и демонстрируется всем присутствующим находящееся в нем задание.

После того, как все кандидаты получили задание, начинается счет времени его выполнения.

Напомним, что письменная оценка будет проходить в рамках этапа установления признанного уровня компетентности в сфере права восьми кандидатов на должность судьи КСУ, которые на этапе оценивания высоких моральных качеств получили от СГЭ оценку «соответствует».

Ранее сообщалось, что Конституционный Суд в начале 2025 года может прекратить свою деятельность из-за отсутствия полномочного состава.

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