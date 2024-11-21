Практика судов
  1. Суд инфо

Совещательная группа экспертов напомнила условия проведения письменной оценки кандидатов на должность судьи КСУ

18:02, 21 ноября 2024
Задачи для письменной оценки разрабатывает внешняя группа международных экспертов, признанных специалистами в сфере конституционализма.
Совещательная группа экспертов напомнила условия проведения письменной оценки кандидатов на должность судьи КСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

22 ноября состоится письменная оценка кандидатов на должность судьи КСУ для определения уровня их компетенции в сфере права. Условия его проведения Совещательная группа экспертов утвердила 23 марта 2024 года.

Они определяют порядок его подготовки и проведения, процедуру выбора задачи и ее выполнения, продолжительность письменного оценивания и другие организационно-процедурные вопросы.

Среди основных положений условий письменной оценки следующие:

- один вариант задания для всех кандидатов, выбранный случайным образом в присутствии кандидатов

- продолжительность выполнения письменного задания – до 3-х часов

- выполнение задания осуществляется кандидатом исключительно на компьютере

- запрещено пользоваться любыми материалами и устройствами, кроме заранее предоставленных всем кандидатам Совещательной группой

- в помещении для проведения письменной оценки могут находиться исключительно кандидаты, члены СГЭ и представители секретариата СГЭ.

- будет происходить трансляция процедуры письменной оценки вживую

В СГЭ отмечают, что задачи для письменной оценки разрабатывает внешняя группа международных экспертов, являющихся признанными специалистами в сфере конституционализма.

Также для еще большей защиты конфиденциальности информации о предмете и содержании письменных заданий, СГЭ получает пять различных вариантов таких задач в закрытых сейф-пакетах непосредственно в день проведения письменного оценивания.

Один из сейф-пакетов с заданием выбирается случайным образом в присутствии кандидатов, открывается и демонстрируется всем присутствующим находящееся в нем задание.

После того, как все кандидаты получили задание, начинается счет времени его выполнения.

Напомним, что письменная оценка будет проходить в рамках этапа установления признанного уровня компетентности в сфере права восьми кандидатов на должность судьи КСУ, которые на этапе оценивания высоких моральных качеств получили от СГЭ оценку «соответствует».

Ранее сообщалось, что Конституционный Суд в начале 2025 года может прекратить свою деятельность из-за отсутствия полномочного состава.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Если бы британскую армию попросили воевать сегодня вечером, она воевала бы сегодня вечером» – заместитель начальника британского штаба обороны Роб Магован

В командовании армии Великобритании заявили, что готовы воевать с РФ, если состоится вторжение в Восточную Европу

Хозяйственный суд сможет взыскать штраф до 121 тысячи грн с должника во время судебного контроля за исполнением решения – принят закон

Во время осуществления судебного контроля за исполнением судебного решения суд может взыскать в доход государственного бюджета с ответчика, должника или их руководителей штраф в сумме от 60 560 грн до 121 120 грн – Верховная Рада приняла закон.

Возбуждение уголовного дела за дезертирство не будет мешать продолжению военной службы – Рада приняла закон

Факт возбуждения уголовного дела относительно военнослужащего, который совершил дезертирство или самовольно покинул воинскую часть, не будет основанием для отказа в продлении военной службы и действия контракта – принят закон.

Дела ликвидированного Окружного административного суда города Киева наконец-то распределены между судами и уже скоро будут переданы в суды

Подготовлено к передаче в суды уже 30% дел, а доставлять их будет Служба судебной охраны.

Прокуроры Минюста США требуют от Google принудительной продажи браузера Chrome и компании Android

Требование прокуроров к Google продать их популярный браузер является одним из последних шагов антимонопольных органов Байдена до того, как Трамп примет бразды правления – WP.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Єрмак
    Андрій Єрмак
    керівник Офісу Президента України
  • Ярослава Білоусова
    Ярослава Білоусова
    суддя Східного апеляційного господарського суду