ГНС объяснила особенности налогообложения страховых взносов по медицинскому страхованию

Правила налогообложения НДФЛ и военным сбором взносов на добровольное медицинское страхование работников и отражение таких взносов в приложении 4ДФ.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области объяснило особенности налогообложения страховых взносов по договорам добровольного медицинского страхования.

Налогообложение доходов физических лиц регламентируется разделом IV Налогового кодекса Украины, согласно п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 объектом налогообложения физического лица – резидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

Перечень доходов, которые включаются в общий (месячный) годовой налогооблагаемый доход налогоплательщика определен п. 164.2 ст. 164 НКУ.

Также доходы, определенные ст. 163 НКУ, является объектом налогообложения военным сбором (п.п. 1.2 п. 16 экз. 1 разд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

Ставка военного сбора составляет 1,5% от объекта налогообложения (п.п. 1.3 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

Начисление, удержание и уплата (перечисление) налога на доходы физических лиц и военного сбора в бюджет производятся в порядке, установленном ст. 168 и о.п. 1.4 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

Так, согласно п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 НКУ налоговый агент, начисляющий (выплачивает, предоставляющий) налогооблагаемый доход в пользу налогоплательщика, обязан удерживать налог с суммы такого дохода за его счет, используя ставку налога на доходы физических лиц 18%, определенную ст. 167 НКУ, и ставку военного сбора 1,5%, установленную п.п. 1.3 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ.

Согласно п.п. "в" п.п. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика включается сумма пенсионных взносов в пределах негосударственного пенсионного обеспечения в соответствии с законом, страховыми платежами (страховыми взносами, страховыми премиями), в том числе, по договорам добровольного медицинского страхования и по договору страхования дополнительной пенсии , взносов на пенсионные вклады, взносов в фонд банковского управления, уплачена любым лицом – резидентом за плательщика налога или в его пользу, кроме уплачиваемых сумм, в частности:

работодателем-резидентом за свой счет по договорам негосударственного пенсионного обеспечения налогоплательщика и/или по договорам добровольного медицинского страхования в пределах 30 проц. начисленной заработной платы такому работнику.

Приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 № 4 с изменениями и дополнениями утверждены форма Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса и порядок заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса.

Согласно Справочнику признаков доходов физических лиц в приложении 4ДФ к Расчету суммы пенсионных взносов, уплачиваемых работодателем-резидентом за свой счет по договорам негосударственного пенсионного обеспечения налогоплательщика и/или по договорам добровольного медицинского страхования (п.п. «в» п.п .164.2.16 п. 164.2 ст. НКУ) отражаются по признаку дохода «125».

Так, сумма страховых взносов, уплаченная работодателем – резидентом за свой счет в пользу работника по договорам добровольного медицинского страхования в пределах 30 проц. начисленной заработной платы такого работника, не облагается налогом на доходы физических лиц, а в случае превышения указанного размера, сумма такого превышения включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход физического лица и облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 18%, военным сбором за ставкой 1,5%. При этом в приложении 4ДФ к расчету под признаком доходов «125» отражается вся сумма страхового взноса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.