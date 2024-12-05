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Міноборони запускає пілотний проект закупівель продуктів для ЗСУ

16:10, 5 грудня 2024
Міноборони розпочало торги за пілотною моделлю постачання харчів для військових у 2025 році.
Міноборони запускає пілотний проект закупівель продуктів для ЗСУ
Фото: ukrinform
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Закупівельна агенція Міністерства оборони України, Державний оператор тилу (ДОТ), оголосила торги на постачання продуктів харчування для Збройних сил України на першу половину 2025 року за пілотною моделлю. Проект охопить Київ, п’ять областей — Київську, Вінницьку, Житомирську, Черкаську, Кіровоградську — та тестуватиме новий підхід до забезпечення армії. Загальна вартість контрактів становить понад 3 млрд грн. Про це повідомили у відомстві.

Суть пілотного проєкту Нововведення передбачає закупівлю окремих груп продуктів через публічні платформи, а відвантаження здійснюватиметься через розподільчі центри постачальників. Мета реформи — покращити стандарти якості, забезпечити прозорість закупівель і відповідність реальним потребам військових.

«Оголошення торгів за пілотною моделлю на 2025 рік – це важливий крок до підвищення стандартів якості та ефективності постачання. Ми впроваджуємо сучасний підхід, який має покращити надійність, прозорість і відповідність потребам наших військових. Новий механізм охопить п'ять областей і місто Київ та стане тестовим майданчиком для масштабних змін у майбутньому», — заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Переваги нової системи

  • Контроль якості: продукти перевірятимуть до їхнього потрапляння до військових.
  • Прозоре ціноутворення: відкритий доступ до даних про ціни на чутливі позиції, що дозволить уникати невиправданих витрат.

Рішення щодо масштабування пілотного проєкту ухвалять після трьох місяців тестування нової системи в 2025 році.

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ЗСУ військові Міноборони харчування

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