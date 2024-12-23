Членство України в НАТО може слідувати за припиненням бойових дій, — радник Байдена

П'ята стаття НАТО стала б для України найвищою гарантією безпеки.

Членство України в НАТО може слідувати за припиненням бойових дій. Про це заявив член команди президента США Джо Байдена та радник з питань Європи в Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер в інтерв’ю телемарафону.

«Я думаю, що найвищою гарантією безпеки для України є членство в НАТО. 5 стаття - найнадійніша, найбезпечніша форма гарантій, яку держави можуть мати. Її отримати - життєво важливо для України», - наголосив він.

Водночас Карпентер зауважив, що наразі досягти цього буде важко, бо в Україні гаряча фаза війни.

«Отже, як я це бачу. Коли припиняться бойові дії, якщо ця мета буде досягнута, то далі за цим може слідувати членство в НАТО. І це дасть гарантію безпеки для України», - підкреслив радник Байдена.

Він додав, що наразі треба дуже добре подумати, які тимчасові гарантії можна було б запропонувати Україні вже зараз.

«Як я розумію, є низка європейських країн, які будуть обговорювати саме цю концепцію (миротворчу місію в Україні як гарантію безпеки - ред.). Тож, як на мене, наявність кількох країн ЄС, які б вклались в успіх України та допомогли стабілізувати ситуацію, мало б сенс», - підкреслив Карпентер.

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