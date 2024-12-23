Дружина Асада подала на розлучення — їй не сподобалося у Москві й тепер вона хоче у Лондон

Колишня перша леді Сирії Асма Асад невдоволена умовами у Москві, а тому хоче переїхати до Лондона.

Дружина сирійського диктатора Башара Асада Асма подала на розлучення. Про це повідомляє CNN Türk.

Вказується, що колишня перша леді Сирії невдоволена умовами у Москві, а тому хоче переїхати до Лондона.

«Дружина Башара Асада, з якою він перебуває у шлюбі 24 роки, подає на розлучення. Асмі Асад не сподобалися умови життя в Москві, і вона хоче переїхати в Лондон», - повідомляє телеканал.

За його інформацією, з цією метою Асма Асад звернулася до російських судів і попросила спеціальний дозвіл покинути Москву. Заява все ще на етапі розгляду.

Зазначається, що на Башара Асада в РФ наклали серйозні обмеження: йому заборонено виїжджати з Москви та вести будь-яку політичну діяльність. Крім того, російська влада заморозила доступ до активів і фінансових ресурсів Асада. Прохання про притулок його брата Махіра Асада все ще розглядається.

Відомо, що дружина сирійського диктатора Асма Асад має громадянство Великої Британії.

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