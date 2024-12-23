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Компанія BMW припинила нелегальний експорт своїх автомобілів до РФ

08:30, 23 грудня 2024
Виробник виявив порушення в експорті автомобілів зі свого філіалу в місті Ганновер, що уможливили їх постачання до Росії.
Компанія BMW припинила нелегальний експорт своїх автомобілів до РФ
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Виробник автомобілів BMW заявив про викриття схеми, за допомогою якої їхні автомобілі постачали до РФ.

Згідно із заявою концерну, яку публікує Deutsche Welle, поставки на територію РФ стали можливими завдяки порушенням в експорті автомобілів з філії у місті Ганновер. Експорт уже зупинили, а співробітників, які несуть за це найбільшу відповідальність, звільнили.

Мюнхенська компанія підтвердила інформацію видання Business Insider, згідно з якою російським покупцям було передано понад 100 автомобілів преміумкласу, попри накладені санкції.

Росія перебуває під санкціями, запровадженими Євросоюзом, США та іншими країнами у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну, яке почалося в лютому 2022 року. Заборона на експорт автомобілів до Росії є частиною цих обмежень, і BMW заявила, що дотримується їх.

У компанії також зазначили, що продукція іноді потрапляє на російський ринок через так званий «сірий імпорт» коли товар постачається третіми сторонами, минаючи офіційні канали. BMW Group заявила, що активно вживає заходів для припинення такого імпорту. У компанії підкреслили свою відданість виконанню міжнародних норм і санкційних обмежень.

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