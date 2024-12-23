Компания BMW прекратила нелегальный экспорт своих автомобилей в РФ

Производитель обнаружил нарушения в экспорте автомобилей из своего филиала в городе Ганновер, что сделало возможным их поставки в Россию.

Производитель автомобилей BMW заявил о разоблачении схемы, с помощью которой их автомобили поставляли в РФ.

Согласно заявлению концерна, которое публикует Deutsche Welle, поставки на территорию РФ стали возможны благодаря нарушениям в экспорте автомобилей из филиала в городе Ганновер. Экспорт уже остановили, а сотрудников, несущих за это наибольшую ответственность, уволили.

Мюнхенская компания подтвердила информацию издания Business Insider, согласно которой российским покупателям было передано более 100 автомобилей премиум-класса, несмотря на санкции.

Россия находится под санкциями, введенными Евросоюзом, США и другими странами в ответ на полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся в феврале 2022 года. Запрет на экспорт автомобилей в Россию является частью этих ограничений, и BMW заявила, что придерживается их.

В компании также отметили, что продукция иногда попадает на российский рынок из-за так называемого «серого импорта», когда товар поставляется третьими сторонами, минуя официальные каналы. BMW Group заявила, что активно принимает меры по прекращению такого импорта. В компании подчеркнули свою приверженность выполнению международных норм и санкционных ограничений.

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