Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования войны в Украине

Избранный президент США подчеркнул, что нужно окончить эту войну.

Выбранный презент США Дональд Трамп планирует встретиться с Путиным. Об этом он заявил во время выступления в Фениксе.

«Я видел эти безумные войны, в которых мы находимся. Одна из вещей, которую я хочу сделать, и быстро, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно быстрее. Поэтому мы должны подождать этого, но мы должны закончить эту войну», – отметил Трамп.

Он отметил, что «продолжающаяся сейчас война ужасна». В то же время по словам Трампа, такого вроде бы не произошло, будь он президентом.

«Эта война ужасная, ужасная – солдаты, количество убитых солдат, это плоская равнина, и пули летят, и это мощные пули, мощные пушки, и единственное, что может остановить их – это человеческое тело. Никто никогда не видел ничего подобного. Миллионы солдат уже погибли. Миллионы. Мы собираемся… Мы видим цифры, которые просто безумны. Мы должны остановить это. Это глупо. Этого бы никогда не произошло, будь я президентом. Этой войны никогда бы не было», – подчеркнул избранный президент США.

«Я окончу войну в Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке. И я обещаю, что не допущу Третью мировую войну», – отметил Трамп.

Путин пока не разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом, но готов к этому – об этом он заявил не пресс-конференции 19 декабря.

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