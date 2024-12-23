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Дональд Трамп заявив, що чекатиме на зустріч з Путіним для врегулювання війни в Україні

08:12, 23 грудня 2024
Обраний президент США наголосив, що потрібно закінчити цю війну.
Дональд Трамп заявив, що чекатиме на зустріч з Путіним для врегулювання війни в Україні
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Обраний презент США Дональд Трамп планує зустрітись з Путіним. Про це він заявив під час виступу у Феніксі.

«Я бачив ці божевільні війни, в яких ми перебуваємо. Одна з речей, яку я хочу зробити, і швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якнайшвидше. Тож ми маємо зачекати на це, але ми маємо закінчити цю війну», – наголосив Трамп.

Він зауважив, що «війна, що триває наразі, жахлива». Водночас за словами Трампа, такого б нібито не сталось, якби він був президентом.

«Ця війна жахлива, жахлива – солдати, кількість вбитих солдатів, це пласка рівнина, і кулі летять, і це потужні кулі, потужні гармати, і єдине, що може їх зупинити – це людське тіло. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Мільйони солдатів вже загинули. Мільйони. Ми збираємося… Ми бачимо цифри, які просто божевільні. Ми повинні це зупинити. Це безглуздо. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Цієї війни ніколи б не було», – підкреслив обраний президент США.

«Я закінчу війну в Україні. Я зупиню хаос на Близькому Сході. І я обіцяю, що не допущу Третьої світової війни», – зазначив Трамп.

Путін наразі не розмовляв із обраним президентом США Дональдом Трампом, але «готовий до цього» – про це він заявив не пресконференції 19 грудня.

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США путін Україна Дональд Трамп війна

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