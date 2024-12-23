Жена Асада подала на развод — ей не понравилось в Москве и теперь она хочет в Лондон

Бывшая первая леди Сирии Асма Асад недовольна условиями в Москве, поэтому хочет переехать в Лондон.

Супруга сирийского диктатора Башара Асада Асма подала на развод. Об этом сообщает CNN Türk.

Указывается, что бывшая первая леди Сирии недовольна условиями в Москве, поэтому хочет переехать в Лондон.

«Жена Башара Асада, с которой он состоит в браке 24 года, подает на развод. Асме Асад не понравились условия жизни в Москве, и она хочет переехать в Лондон», - сообщает телеканал.

По его информации, с этой целью Асма Асад обратилась в российские суды и попросила специальное разрешение покинуть Москву. Заявление по-прежнему на этапе рассмотрения.

Отмечается, что на Башара Асада в РФ наложили серьезные ограничения: ему запрещено уезжать из Москвы и вести любую политическую деятельность. Кроме того, российские власти заморозили доступ к активам и финансовым ресурсам Асада. Прошение об убежище его брата Махира Асада все еще рассматривается.

Известно, что супруга сирийского диктатора Асма Асад имеет гражданство Великобритании.

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