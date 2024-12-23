Членство Украины в НАТО может следовать за прекращением боевых действий, — советник Байдена

Пятая статья НАТО стала бы для Украины самой высокой гарантией безопасности.

Членство Украины в НАТО может следовать прекращению боевых действий. Об этом заявил член команды президента США Джо Байдена и советник по Европе в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер в интервью телемарафону.

«Я думаю, что самой высокой гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. 5 статья – самая надежная, безопасная форма гарантий, которую государства могут иметь. Ее получить – жизненно важно для Украины», - подчеркнул он.

В то же время Карпентер отметил, что достичь этого будет трудно, потому что в Украине горячая фаза войны.

«Итак, как я это вижу. Если прекратятся боевые действия, если эта цель будет достигнута, то в дальнейшем может следовать членство в НАТО. И это даст гарантию безопасности для Украины», – подчеркнул советник Байдена.

Он добавил, что сейчас нужно очень хорошо подумать, какие временные гарантии можно было бы предложить Украине уже сейчас.

«Как я понимаю, есть ряд европейских стран, которые будут обсуждать именно эту концепцию (миротворческую миссию в Украине как гарантию безопасности – ред.). Поэтому, по-моему, наличие нескольких стран ЕС, которые бы вложились в успех Украины и помогли стабилизировать ситуацию, имело бы смысл», - подчеркнул Карпентер.

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