Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — какие документы следует подать для проведения специальной проверки

ВККС приняла решение о предоставлении кандидатами на должность судьи в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей в ВАКС и АП ВАКС документов, необходимых для подготовки к проведению специальной проверки.

Высшая квалификационная комиссия судей приняла решение о предоставлении кандидатами на должность судьи в рамках конкурса на вакантные должности судей в Высшем антикоррупционном суде и Апелляционной палате ВАКС документов, необходимых для подготовки к проведению специальной проверки. Об этом сообщает ВККС.

В частности, кандидатам необходимо представить:

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (зі змінами);

автобіографію на дату надання згоди на проведення спеціальної перевірки, яка створена в електронній формі, роздрукована та підписана власноруч і містить, зокрема, відомості про: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату і місце народження, громадянство (зокрема, громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав), документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав (за наявності), а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав); освіту (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплома, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікацію, науковий ступінь); наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні); відношення претендента на посаду до виконання військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст); проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов’язаних; останнє місце роботи (служби) та посаду;

довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів за формою первинної облікової документації № 100-2/о (у разі закінчення строку дії довідки);

довідку про наявність допуску до державної таємниці (у разі його наявності), складену за формою, визначеною законодавством про державну таємницю;

заяву, передбачену частиною першою статті 6 Закону України «Про очищення влади».

Інші необхідні для підготовки до проведення спеціальної перевірки документи, передбачені Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (зі змінами), подаються кандидатами на посаду судді в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді та Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, оголошеного рішенням Комісії від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23 (зі змінами), у разі зміни відомостей або раніше поданих документів.

Документи необхідно надіслати з накладеним кваліфікованим електронним підписом на електронну адресу Комісії ([email protected]) до 24 грудня 2024 року (включно).

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», по итогам тестирования на когнитивные способности, только 25 кандидатов на 15 вакантных должностей судей ВАКС из 74 прошли на следующий этап конкурса. Также в следующий этап прошли 19 кандидатов на 10 вакантных должностей судей АП ВАКС из 49 претендентов.

Кроме того, в Высший квалификационной комиссии судей проанализировали итоги тестирования на когнитивные способности (IQ-тест), которое кандидаты на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты сдавали 4 декабря и пришли к выводу о необходимости хотя бы «сохранить конкурс в апелляцию».

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