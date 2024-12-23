Практика судів
  1. У світі
  2. / Суд інфо

Конституційний суд Литви визнав незаконною заборону «пропаганди ЛГБТ-родини» серед неповнолітніх

10:15, 23 грудня 2024
Конституційний суд Литви визнав, що положення закону «Про захист неповнолітніх від негативного впливу публічної інформації», яке інколи тлумачилося як заборона на поширення інформації про ЛГБТ людей та одностатеві родини, суперечить Конституції.
Конституційний суд Литви визнав незаконною заборону «пропаганди ЛГБТ-родини» серед неповнолітніх
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний суд Литви постановив, що положення закону, яке забороняє неповнолітнім поширювати «пропаганду ЛГБТ-родини», суперечить Конституції. Про це повідомляє LRT.

Суд розглянув закон на прохання колишнього уряду, який попросив оцінити його відповідність Конституції.

У законі було зазначено, що на неповнолітніх негативно впливає інформація, яка «принижує сімейні цінності та пропагує іншу концепцію шлюбу та створення сім’ї, ніж та, що закріплена в Конституції Литовської Республіки та Цивільному кодексі Республіки Литва».

Конституційний суд визначив, що це положення порушує статтю 25 Конституції, яка гарантує свободу вираження поглядів, а також статтю 38, яка захищає сім’ю та рівність у суспільстві.

Голова Конституційного суду Гінтарас Года наголосив, що заборона інформації про інші моделі сім’ї є перешкодою для гармонійного розвитку дітей.

«Таке обмеження суперечить принципам рівності, плюралізму та толерантності, які є основою демократичного суспільства», — зазначив він.

Суд також підкреслив, що законодавець не надав чіткого визначення інформації, яка вважається такою, що «принижує сімейні цінності». Крім того, суд зазначив, що сім’я як конституційний інститут може бути створена не лише через шлюб між чоловіком і жінкою, а й через інші форми родинних зв’язків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Литва Конституція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава зобов’язана забезпечувати на отримання пенсійних виплат, незалежно від місця проживання особи – Верховний Суд

Соціальний захист громадян України не залежить від їх місця проживання, що гарантується принципами рівності та заборони дискримінації: Верховний Суд.

Скаржник та каральний орган в одній особі: які порушення були допущені Третьою дисциплінарною палатою ВРП у справі екс-очільника ОАСК?

У цій справі скаржник після призначення парламентом членом ВРП виступає у ролі «судді над суддями», а доповідачем є колишній прокурор – чи відповідає це висновку Консультативної ради європейських суддів щодо застосування дисциплінарної відповідальності суддів.

Верховна Рада розгляне законопроект про усунення обмежень строком відрядження судді до іншого суду

У парламенті зареєстровані два законопроекти, які стосуються регулювання порядку відрядження суддів.

Автоматична передача даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби може запрацювати вже у лютому 2025 року

Міноборони обіцяє запустити автоматичне передання даних з медичних закладів про придатність вже у лютому 2025 року.

До нового Реєстру військовослужбовців внесуть дані про членів їх родин та відцифрований образ обличчя

Прийнятий парламентом закон передбачає, що до Реєстру військовослужбовців потраплять дані про членів родини військовослужбовців, у тому числі СБУ та розвідки.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області