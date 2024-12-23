Конституційний суд Литви визнав незаконною заборону «пропаганди ЛГБТ-родини» серед неповнолітніх

Конституційний суд Литви визнав, що положення закону «Про захист неповнолітніх від негативного впливу публічної інформації», яке інколи тлумачилося як заборона на поширення інформації про ЛГБТ людей та одностатеві родини, суперечить Конституції.

Конституційний суд Литви постановив, що положення закону, яке забороняє неповнолітнім поширювати «пропаганду ЛГБТ-родини», суперечить Конституції. Про це повідомляє LRT.

Суд розглянув закон на прохання колишнього уряду, який попросив оцінити його відповідність Конституції.

У законі було зазначено, що на неповнолітніх негативно впливає інформація, яка «принижує сімейні цінності та пропагує іншу концепцію шлюбу та створення сім’ї, ніж та, що закріплена в Конституції Литовської Республіки та Цивільному кодексі Республіки Литва».

Конституційний суд визначив, що це положення порушує статтю 25 Конституції, яка гарантує свободу вираження поглядів, а також статтю 38, яка захищає сім’ю та рівність у суспільстві.

Голова Конституційного суду Гінтарас Года наголосив, що заборона інформації про інші моделі сім’ї є перешкодою для гармонійного розвитку дітей.

«Таке обмеження суперечить принципам рівності, плюралізму та толерантності, які є основою демократичного суспільства», — зазначив він.

Суд також підкреслив, що законодавець не надав чіткого визначення інформації, яка вважається такою, що «принижує сімейні цінності». Крім того, суд зазначив, що сім’я як конституційний інститут може бути створена не лише через шлюб між чоловіком і жінкою, а й через інші форми родинних зв’язків.

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