Практика судов
  1. В Украине

Глава Минздрава Виктор Ляшко озвучил количество выводов об инвалидности, которые уже отменили

10:44, 29 декабря 2024
Правоохранительные органы уже передали Минздраву информацию об установлении сомнительной инвалидности.
Глава Минздрава Виктор Ляшко озвучил количество выводов об инвалидности, которые уже отменили
Источник фото: Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что правоохранительные органы уже передали Минздраву информацию об установлении сомнительной инвалидности. Речь идет о более чем 2000 делах. Как пишет Униан, об этом он сообщил в эфире телемарафона.

«Почти тысячу мы уже рассмотрели, 188 лицам уже отменена инвалидность, 388 – вызваны в профильный наш научно-исследовательский институт для пересмотра, чтобы посмотреть, были ли манипуляции, действительно ли состояние здоровья отвечает тем изменениям, которые были записаны в дело при проведении МСЭК», – добавил Ляшко.

По его словам, этот процесс доказывает, что «все рано или поздно становится очевидным».

Следовательно, Ляшко призвал врачей в экспертных группах, которые будут устанавливать инвалидность вместо МСЭК, работать в рамках правового поля.

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

Напомним, что с нового года вводится возможность дистанционного прохождения медосмотра и установления инвалидности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав Виктор Ляшко МСЕК инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отсрочка студенту в связи с обучением за границей не является основанием для снятия ограничений на выезд из Украины – Верховный Суд

Право на отсрочку на основании обучения в вузе по дневной или дуальной форме получения образования не является основанием для пересечения государственной границы Украины – позиция Верховного Суда.

Кто хочет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: известны фамилии

Судьи Верховного Суда и ВАКС, ученые-правоведы, адвокаты, прокуроры, помощники судей, народный депутат и член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

Южненский на Южный, Калининский на Калиновский, Краснолуцкий на Хрустальный – какие суды в Украине будут переименованы

В Украине переименуют ряд местных судов в рамках декоммунизации – как они будут называться.

Депутаты предлагают законопроект для предотвращения кадрового коллапса в судебной системе

Как констатируют народные депутаты, проблема по заполнению вакантных должностей судей в ближайшее время не решится, поэтому необходимо урегулировать вопрос командировки судей в порядке временного перевода.

Служба дисциплинарных инспекторов получит почти 11 тысяч жалоб на судей

Рассмотрение дисциплинарных дел в отношении судей, открытых до 23 декабря, завершат дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду