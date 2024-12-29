Глава Минздрава Виктор Ляшко озвучил количество выводов об инвалидности, которые уже отменили

Правоохранительные органы уже передали Минздраву информацию об установлении сомнительной инвалидности.

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Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что правоохранительные органы уже передали Минздраву информацию об установлении сомнительной инвалидности. Речь идет о более чем 2000 делах. Как пишет Униан, об этом он сообщил в эфире телемарафона.

«Почти тысячу мы уже рассмотрели, 188 лицам уже отменена инвалидность, 388 – вызваны в профильный наш научно-исследовательский институт для пересмотра, чтобы посмотреть, были ли манипуляции, действительно ли состояние здоровья отвечает тем изменениям, которые были записаны в дело при проведении МСЭК», – добавил Ляшко.

По его словам, этот процесс доказывает, что «все рано или поздно становится очевидным».

Следовательно, Ляшко призвал врачей в экспертных группах, которые будут устанавливать инвалидность вместо МСЭК, работать в рамках правового поля.

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

Напомним, что с нового года вводится возможность дистанционного прохождения медосмотра и установления инвалидности.

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