У Чернігові чоловік за 16 тисяч доларів допомагав військовозобов'язаному виїхати за кордон

За розробленим планом, чоловіка мали доправити на автомобілі до кордону в одній із західних областей.

У Чернігові викрито чоловіка, який за 16 тисяч доларів сприяв незаконному виїзду військовозобов’язаного за кордон. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

Встановлено, що підозрюваний запропонував чернігівцю посприяти у незаконному переправленні через державний кордон за грошову винагороду в розмірі 16 тисяч доларів.

За розробленим планом, чоловіка мали доправити на автомобілі до кордону в одній із західних областей України, де його зустріли б та надали подальші вказівки щодо конкретного місця, часу та маршруту незаконного перетину кордону поза межами пунктів пропуску.

«Клієнта» заздалегідь попередили що перетин здійснюватиметься у пішому порядку з подоланням відстані близько 10-15 кілометрів.

«Підозрюваний наголошував на дієвості такого способу, запевняючи, що його зустрінуть в іншій країні, допоможуть з оформленням статусу біженця, отриманням місця в притулку та нададуть поради щодо проходження можливих допитів», — йдеться у повідомленні.

У ході слідства зафіксовано отримання зловмисником 11 тисяч доларів. Решту суми необхідно було перерахувати після перетину кордону на крипто-гаманець.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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