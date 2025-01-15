В Чернигове мужчина за 16 тысяч долларов помогал военнообязанному уехать за границу

По разработанному плану мужчины должны были доставить на автомобиле до границы в одной из западных областей.

В Чернигове разоблачен мужчина, который за 16 тысяч долларов способствовал незаконному выезду военнообязанного за границу. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

Установлено, что подозреваемый предложил черниговцу помочь в незаконной переправке через государственную границу за денежное вознаграждение в размере 16 тысяч долларов.

По разработанному плану, мужчину должны были доставить на автомобиле к границе в одной из западных областей Украины, где бы его встретили и предоставили дальнейшие указания по конкретному месту, времени и маршруту незаконного пересечения границы за пределами пунктов пропуска.

«Клиента» заранее предупредили, что пересечение будет осуществляться в пешем порядке с преодолением расстояния около 10-15 километров.

«Подозреваемый отмечал действенность такого способа, уверяя, что его встретят в другой стране, помогут с оформлением статуса беженца, получением места в приюте и предоставят советы по прохождению возможных допросов», — говорится в сообщении.

В ходе следствия зафиксировано получение злоумышленником 11 тысяч долларов. Остальные суммы необходимо было перечислить после пересечения границы на крипто-кошелек.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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